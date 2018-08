„Ich bin absoluter Europäer“

Fünf Jahre nach ihrem ersten fulminanten Open Air in Mannheim kehren die Toten Hosen am 8. September auf das Maimarktgelände zurück – im Gepäck das aktuelle Album „Laune der Natur“. In Gesprächslaune zeigte sich Sänger Campino im Interview mit dieser Zeitung. Sehr offen spricht der 56-jährige Halbengländer aus Düsseldorf über die Vorfreude auf das Konzert, den Zusammenhang zwischen Fußball und

...