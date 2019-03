2016 war kein gutes Jahr für Michael Bublé. Nie wird der Sänger, der erschöpft wirkt und manchmal Tränen in den Augen hat, den Tag vergessen, an dem bei seinem heute fünfjährigen Sohn Noah Leberkrebs diagnostiziert wurde. Um ganz für sein Kind da sein zu können, legte der Kanadier seine Karriere auf Eis. Er war sich nicht sicher, ob er sich überhaupt jemals wieder dem Musikgeschäft zuwenden würde. Insofern grenzt es an ein kleines Wunder, dass der 43-Jährige nun in einer Hotelsuite in London sitzt und über sein jüngstes Album „Love“ spricht. Für dieses Werk nahm er Standards wie „My Funny Valentine“ oder „La Vie en Rose“ auf. Am 8. November tritt der Sänger mit dem neuen Material in der schon fast ausverkauften Mannheimer SAP Arena auf.

Herr Bublé, gab die Krebserkrankung Ihres Sohnes die Initialzündung für das Lied „Forever Now“, das Sie selbst für Ihr aktuelles Album geschrieben haben?

Michael Bublé: Ja. Der Song handelt von der Liebe, die ich für meine Kinder empfinde. Trotzdem bleibt er natürlich offen für Interpretationen. Ich habe etliche Freunde, die kinderlos sind. Sie vergöttern allerdings ihre Haustiere. Eine sehr gute Freundin von mir hat einen Gecko. Wenn er krank ist, leidet sie. Als wir uns über Facetime unterhielten, brach sie plötzlich in Tränen aus, weil es ihrem Tier schlecht ging. Ich sagte zu ihr: „Du musst nicht weinen. Ich habe doch mit meinem Sohn etwas viel Schlimmeres durchgemacht.“ Darauf antwortete sie: „Du bist ein Idiot! Ich liebe genauso wie du. Das kannst du nicht gegeneinander aufwiegen.“

Was haben Sie daraus gelernt?

Bublé: Dass man die Gefühle anderer Menschen niemals mit Füßen treten darf. Es ist wichtig, seinem Gegenüber mit Empathie zu begegnen.

Mussten Sie erst mit einem grausamen Schicksalsschlag konfrontiert werden, um das zu erkennen?

Bublé: Ich bin durch die Hölle gegangen – so eine Erfahrung verändert wohl jeden. Schon bevor ich die schreckliche Diagnose für meinen Sohn bekam, steckte ich in einer schwierigen Phase.

Inwiefern?

Bublé: Ich war leer und ausgebrannt. Irgendwie hatte ich den Spaß am Musikmachen verloren. Dauernd zerbrach ich mir den Kopf darüber, was die Kritiker über mich schrieben oder wie hoch meine Verkaufszahlen waren. Ich war total auf meine Chartpositionen fixiert. Nicht umsonst erzählte ich ständig in Interviews: „Es war hart, mich nach oben zu kämpfen. Aber es ist noch härter, den Erfolg zu halten.“ Erst als mein Kind krank wurde, erkannte ich, dass ich mich verrannt hatte. Auf einmal lief mein Leben wie ein Film vor meinem inneren Auge ab. Ich musste mir eingestehen: „Michael Bublé, du weißt gar nicht mehr, was wirklich zählt.“

Welche Konsequenz haben Sie daraus gezogen?

Bublé: Ich habe mir ganz fest vorgenommen, mich nie wieder von dieser verdammten Celebrity-Kultur einwickeln zu lassen. Es gab eine Phase, in der ich mich komplett aus den sozialen Medien zurückgezogen habe. Jetzt nutze ich Plattformen wie Facebook eigentlich nur noch, um meine CD zu promoten. Ich lese jedoch keine Kommentare. Außerdem habe ich aufgehört, meinen Namen zu googeln. Mir ist bewusst geworden, dass es mich nicht zu kümmern braucht, was andere Leute von mir denken. Diese Ignoranz tut mir ziemlich gut.

Weil Sie weniger unter Druck stehen?

Bublé: Genau. Ruhm, Macht oder Geld haben für mich keine große Bedeutung mehr. Heute war ich am frühen Morgen bei der populärsten Radioshow Englands zu Gast. Danach bin ich ins Hotel gefahren. Statt darüber zu grübeln, ob ich im Gespräch möglicherweise etwas Dummes gesagt hatte, legte ich mich vollkommen entspannt zu meiner Frau und meinen Kindern ins Bett. Meine Familie ist für mich das Wichtigste überhaupt.

Dennoch haben Sie sich entschieden, ins Musikgeschäft zurückzukehren.

Bublé: Mit einem gewachsenen Selbstbewusstsein. Egal, ob meine Konzerte ausverkauft sind oder nicht: Ich bin und bleibe Michael Bublé. Ein Mann, der die Songs singt, die er liebt. Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, die Standards aus dem Great American Songbook lebendig zu halten.

Sind Sie mit dieser Intention an Ihre Platte „Love“ herangegangen?

Bublé: Nachdem meine Frau mit den Kindern nach Argentinien geflogen war, lud ich meine Musiker zu mir nach Vancouver ein. Wir betranken uns und spielten Videospiele. Bis ich Lautsprecher aufstellte. Ich fragte: „Habt ihr Lust, etwas auszuprobieren? Ich habe ein paar Ideen.“ Die Jungs packten ihre Instrumente aus. Wir interpretieren in dieser Nacht alle möglichen Stücke – von „When I fall in Love“ bis „Unforgettable“.

Hatten Sie bereits ein präzises Konzept für Ihr Album?

Bublé: Ja. Mein Plan war es, ein cineastisches Werk zu erschaffen. Es sollte wie eine Kurzgeschichten-Sammlung sein, mit der ich ein großes Gefühlsspektrum ausleuchten wollte: Liebe, Freude, Angst oder Schmerz.

Wenn man das Lied „Help Me Make It Through The Night“ hört, beschwört es in Ihrer Version sofort ein Bild herauf: Sie verbringen am Bett Ihres Sohnes eine schlaflose Nacht im Krankenhaus.

Bublé: Dabei ging es mir gar nicht darum, meine persönliche Situation mit dieser Nummer widerzuspiegeln. Wie gesagt: Für mich stand eher der emotionale Aspekt im Vordergrund. Offen gestanden wusste ich nach Noahs Erkrankung sehr lange überhaupt nicht, ob ich jemals wieder als Sänger aktiv werden würde. Nicht weil ich Musik grundsätzlich nicht mehr mochte, sondern weil das Wohl meines Kindes absolute Priorität für mich hatte.

Sie haben sich mit Ihrem Comeback mehr Zeit gelassen als Ihre Frau, die 31-jährige argentinische Schauspielerin und Sängerin Luisana Lopilato.

Bublé: Meine Frau hatte Verträge, die sie keinesfalls brechen wollte. Es ist nicht ihre Art, eine Filmcrew hängen zu lassen. Darum ging sie letztlich für einen Dreh zurück an den Set. Ich wäre für so einen Schritt noch nicht bereit gewesen. Wenn ich an der Tankstelle oder im Supermarkt stand, wurde ich ständig angesprochen. Jeder fragte: „Wie geht es Ihrem Sohn?“ Obwohl das nett gemeint war, zogen mich solche Begegnungen jedes Mal runter. Ich kam lange einfach nicht über meinen Schmerz hinweg.

Haben Sie sich deshalb immer weiter abgekapselt und aus der Öffentlichkeit zurückgezogen?

Bublé: Irgendwann ließ ich mich von einer Firma für einen Auftritt engagieren. Das war eine echte Tortur. Meine Assistentin musste das Meet & Greet mit Besuchern vor dem Konzert vorzeitig abbrechen. Danach beschloss ich, die Musik aufzugeben. Ich riet meinen Musikern und meiner Crew, sich andere Jobs zu suchen. Dieser Tiefpunkt war wohl der Tatsache geschuldet, dass ich mich zu früh in die Öffentlichkeit gewagt hatte. Meine seelischen Wunden saßen damals zu tief. Sie mussten erst heilen, bevor ich tatsächlich bereit für einen Neustart war.

Könnten Sie heute „Forever Now“ bei einem Konzert singen, ohne in Tränen auszubrechen?

Bublé: Nein. Ehrlich gesagt habe ich das Lied bis dato nur für die Demoversion gesungen. Als ich sie meinem Produzenten David Foster vorspielte, meinte er: „Wir müssen ,Forever Now’ aufnehmen. Das ist der großartigste Song, den du jemals geschrieben hast.“ Ich sträubte mich mit aller Macht dagegen. Schließlich schaffte ich es nicht einmal, mir diesen Titel anzuhören. Da ich mich strikt weigerte, „Forever Now“ im Studio zu interpretieren, hat David Foster halt mein Gesangsdemo fürs Album produziert.

War das für Sie die ideale Lösung?

Bublé: Ich dachte bis zum Schluss darüber nach, die Nummer auszumustern. Am liebsten hätte ich „Forever Now“ gegen „I Got A Kick Out Of You“ ausgetauscht – denn der Song war mir zu persönlich. Vielleicht werde ich ja eines Tages in der Lage sein, „Forever Now“ zu singen. Im Moment glaube ich allerdings nicht daran...

Weil Sie dieses Lied zu sehr an das größte Drama Ihres Lebens erinnert?

Bublé: Keiner wünscht sich so eine Bürde. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. Im Krankenhaus kam eine Frau auf mich zu, sie weinte. „Kann ich Ihnen etwas Schreckliches sagen?“ fragte sie. Ich nickte. Sie fuhr fort: „Ich dachte, Gott wollte uns mit der Krankheit unseres Kindes bestrafen. Bis ich erfuhr, dass Ihr Sohn auch krank ist. Das war für mich eine gute Nachricht. Ich fand es gerecht.“ Das war kein fieser Kommentar. Was diese verzweifelte Mutter damit ausdrücken wollte: So ein Schicksalsschlag kann jeden treffen. Das passiert völlig willkürlich.

Haben Sie die Worte dieser verzweifelten Frau dennoch schockiert?

Bublé: Nein. Ich denke, unter normalen Umständen wäre sie nicht so direkt gewesen. Doch wenn man nicht weiß, ob das eigene Kind überleben wird, stellt das verständlicherweise alles auf den Kopf. Plötzlich ist nichts mehr so, wie es früher war. Die permanente Belastung scheint einen förmlich zu erdrücken.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019