„Ich bin keine Diva mit Starallüren“

Zusammen mit ihrem Ehemann und Kollegen Sonny Bono 1967. Die beiden Künstler waren als Pop-Duo "Sonny and Cher" überaus erfolgreich. © Stf

Cher wurde am 20. Mai 1946 als Cherilyn Sarkisian im kalifornischen El Centro geboren. Mit ihrem ersten Mann Sonny Bono gründete sie 1965 das Duo Sonny & Cher, das mit „I Got You Babe“ einen weltweiten Nummer-eins-Hit hatte und eine eigene Las-Vegas-Show bekam. Als Solokünstlerin schaffte sie es 1971 mit „Gypsies, Tramps and Thiefs“ an die Spitze der US-Charts. Nach ihrer Scheidung heiratete die Amerikanerin den Musiker Gregg Allman, die Ehe hielt nur wenige Jahre. Als Schauspielerin etablierte sie sich in den 80er Jahren mit Filmen wie „Mondsüchtig“, der der Mutter von zwei Kindern einen Oscar nebst einem Golden Globe einbrachte. Mit über 200 Millionen verkauften Tonträgern gehört sie zu den kommerziell erfolgreichsten Musikern des 20. und 21. Jahrhunderts. Weitere 80 Millionen Alben setze sie mit Sonny Bono ab. Sie konnte als einzige Künstlerin sechs Dekaden lang einen Nummer-eins-Hit in den „Billboard“- Charts landen und probierte sich in unterschiedlichsten Genres von Folk über Disco bis zu Electro-Pop aus.

Zum Album: 2018 erschien ihre CD „Dancing Queen“ mit Interpretationen von Abba-Hits.

Zum Konzert: Am Freitag, 11. Oktober, 20 Uhr, tritt sie in der SAP Arena in Mannheim auf, Karten unter 01806/57 00 70, in den Kundenforen dieser Zeitung oder auf eventim.de (77,25 bis 168,45 Euro plus Gebühren). DL