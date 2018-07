„Ich bin, was ich veröffentlicht habe“

Anzeige

Die Titel der Platte mit ihrer Mischung aus Jazznummern, Popstücken und freien Improvisationen ist ungewöhnlich. Wie viel Vorbereitungszeit war für dieses Projekt nötig?

Brönner: Ich könnte Ihnen jetzt sagen, das ist von langer Hand geplant worden. So war es aber gar nicht. Dieter Ilg und ich haben uns überlegt, dass ein Live-Projekt, das es schon seit sieben Jahren gibt, ins Studio gehen sollte. Wir dachten, wir nehmen jetzt einfach mal das Konzertprogramm auf und schauen, was dann passiert. Was dann aber im Studio passierte (lacht), war für uns beide sehr angenehm. Wir haben nämlich festgestellt, dass die Konfrontation im Studio und die – wie ich es nennen würde – drohende Unendlichkeit, die dadurch entsteht, dass man das auf CD und LP aufnimmt, uns noch einmal künstlerisch Dinge abverlangt hat, die uns Spaß gemacht haben. Auf einmal waren wir mittendrin in einem Prozess, der sich von der freien Improvisation bis zum Wagnis bewegt hat.

Sprechen Sie jetzt von den freien Stücken, bei denen Sie sozusagen ohne Netz musiziert haben?

Brönner: Die freie Improvisation ist nicht das Wagnis, das machen wir beide öfter. Was ansonsten auf der Platte passiert, ist ein sehr weiter Bogen im Hinblick auf das Repertoire und die Herkunft der Stücke. Dieser Bogen konnte gezogen werden, weil wir keine anderen Instrumente hatten. Das Duo, die Beschränkung auf Trompete und Kontrabass – Dach und Keller nenne ich das immer – lässt in der Mitte Raum für Fantasie und die Fähigkeit, sich etwas dazuzudenken, was die Zeit ausblendet. So war es möglich, ein Kirchenlied aus dem 14. Jahrhundert zu nehmen und gegen ein Stück von Britney Spears zu setzen. Am Ende war die Besetzung und die Reduziertheit das, was den roten Faden dieses Albums ausgemacht hat.

Was war denn dann das Wagnis, von dem Sie vorhin gesprochen haben?

Brönner: Das Wagnis bestand darin, diese Bandbreite zu finden, ohne am Ende beliebig oder gar anbiedernd zu klingen. Das Wagnis war auch, sich im Studio ungefiltert gegenüberzustehen – wir hatten stellenweise das Gefühl, die Platte eher „Naked“ also „Nackt“ nennen zu wollen, weil wir uns wirklich auch nackt vorkamen. Auf der Bühne ist es ja so, dass wir immer noch etwas Konversation betreiben. Im Studio waren wir in einem sehr kleinen Raum, in dem wir uns direkt angesehen haben und akustisch wie optisch in ständigem Kontakt miteinander waren. Da haben wir gemerkt, dass wir ständig schweißgebadet rausgingen, weil das eine andere Form der Herausforderung ist. Sich dieser Herausforderung zu stellen, war wunderbar. Zu sagen: „Wir haben hier kein Netz und keinen doppelten Boden“, hat am Ende ein sehr authentisches Album herausgebracht. Ein Album, das fern von Kalkül oder Trends entstanden ist.

Lassen Sie uns über das Repertoire des Albums sprechen. Haben Sie Stücke wie „The Fifth Of Beethoven“ von Ornette Coleman oder den Beatles-Song „Eleanor Rigby“ in Ihrem normalen Repertoire? Oder haben Sie die Stücke extra für die Plattenproduktion ausgesucht?

Brönner: Wir spielen beides auch live im Konzert. Was für das Album dazu gekommen ist, sind die ganz freien Sachen, so was wie „Wetterstein“ oder „Nightfall“. Das sind Stücke, die auch von der Örtlichkeit beeinflusst waren. Durch Schloss Elmau, wo die Platte aufgenommen wurde, haben wir noch ein bisschen Inspiration bekommen. Man muss dazu sagen, dass wir im Keller waren, in einem Raum, der völlig abgeschlossen und ohne Tageslicht wie ein Schuhkarton war und mit großen schweren Vorhängen behangen, damit wir nicht dem Hauch einer Störung ausgesetzt waren. Das ist also auch Teil dieses Albums. Bei den Pausen saßen wir oben und da haben sich Farbenspiele an der Wettersteinwand ereignet, die waren schlichtweg unbeschreiblich.

In einem fensterlosen Raum ist übrigens auch „Sgt. Pepper“ von den Beatles entstanden, das muss gut sein für die Kreativität.

Brönner: (lacht)

Sind alle diese Stücke Erstfassungen oder haben Sie manche Titel in mehreren Versionen aufgenommen?

Brönner: In dieser Besetzung ist es nicht möglich, etwas nachträglich auszubessern. Bei dieser Besetzung, der Klarheit der Musik und dem Dialogprozess kann man nicht groß schneiden. Wir haben uns immer für ganze Takes (Fassungen, Anm. der Red.) entschieden. Wir haben durchaus von einem Stück mal zwei Versionen aufgenommen, im Ernstfall auch mal drei Takes gemacht. Aber eigentlich nur, um uns dann doch für den ersten zu entscheiden. Die Neugierde hat uns manchmal übermannt. Wir haben uns gesagt: Mensch, das ist gut geworden. Aber wenn’s so gut geworden ist, wird’s ja vielleicht noch besser. Mal war das der Fall, häufiger eher nicht.

Ich denke mir, bei einer derart reduzierten Besetzung ist irgendwann auch mal die Luft raus, oder?

Brönner: Wir haben tatsächlich das Problem, dass wir auf niemand anderen verweisen können als auf uns selber. Deswegen kann man nicht so wahnsinnig viele Takes machen. Du musst während der Aufnahmen auch Pausen machen. Wir haben zwischendurch hin und wieder diskutiert, dann mussten wir uns auch mal für fünf Minuten voneinander entfernen, wenn wir das Gefühl hatten, das geht jetzt in die falsche Richtung. Aber das war ein Prozess, den ich als kreativ und deswegen als sehr angenehm bezeichnen mag.

Was war letztlich ausschlaggebend für die Auswahl der Stücke? Waren es starke Melodien wie bei „Eleanor Rigby“? Aber dem widerspricht ja, dass es Titel gibt wie „Body And Soul“, wo das Thema überhaupt nicht gespielt wird.

Brönner: (lacht) Wir waren zunächst mal davon ausgegangen, dass sowohl von „Body And Soul“ als auch von der „Air“ von Johann Sebastian Bach die Melodie eigentlich unersetzbar sein würde. Die 195 000. Version von „Body And Soul“ von uns hätte das auch ertragen. Aber „Body And Soul“ ist ein Song, den wir als Jazzfans und -hörer verinnerlicht haben. Es ist ein bisschen wie das „Vaterunser“. Alle Menschen kennen das. Aber wenn du es von drei Schauspielern wie Ben Becker, Armin Mueller-Stahl und Robert De Niro vorgetragen bekommst, dann ist der Interpret im Vordergrund. Und nicht das Werk. Also haben Dieter Ilg und ich gedacht: Wir nehmen das, was jeder kennt, weg und lassen das übrig, was nur wir beide machen können. Wir haben uns entschlossen, nicht das Erwartbare zu machen. Das war keine strategische Entscheidung, sondern eine, die nur dem Gefühl und nichts als dem Gefühl entspringt.

Mir gefällt Ihre Version von „Air“ sehr gut. Die beginnt auch ohne die Melodie – mit einem Solo von Ihnen, das ganz weit vom Thema entfernt ist und sich dann allmählich darauf zubewegt. War das bewusst so angelegt – oder ist es einfach spontan passiert?

Brönner: Das Einzige, was bei dieser Nummer abgesprochen war, ist, dass ich anfange. Ich hätte sie auch mit etwas ganz anderem beginnen können, aber irgendwann ist der Impuls einfach da. Wenn ich mich an etwas bei dieser Produktion erinnere, dann die Tatsache, das wir uns gegenseitig den Raum gelassen haben, einfach spontane Entscheidungen zu treffen. Ich habe mit Dieter noch einen zweiten Take gemacht von der „Air“ und klang die Intro ganz anders. Letztlich sind es die Augenblicksmomente, die alles entscheiden.

Dann würden Sie dem Trompeter Wallace Rooney zustimmen, der mir kürzlich in einem Interview gesagt hat, Musik darf alles, sie darf nur nicht kalkuliert klingen?

Brönner: Das ist eine Aussage, die in der Welt von heute viel Gewicht hat. Mir geht es bei Musik so, die kalkuliert wurde, nur um Menschen zu gefallen. Also Musik, die nach überhaupt nichts klingt, die nicht aus einem Impuls oder einer Fähigkeit entstanden ist. Mir wird ja immer unterstellt, es sei bei anderen meiner Platten so gelaufen. Aber bei Musik, die heutzutage in den Charts läuft oder im formatierten Radio, geht es tatsächlich nicht mehr um Emotion, sondern um Kalkül. Man sammelt quasi auf demografischem Wege Werte und errechnet daraus einen Song. Da ist man tatsächlich weit entfernt von Musik.

Ihre Duoplatte mit Dieter Ilg ist anders als die Alben, die man sonst von Ihnen kennt. Gibt es etwas Verbindendes? Beleuchten Ihre unterschiedlichen Alben unterschiedliche Facetten Ihrer Persönlichkeit?

Brönner: Das kann ich selber immer nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass ich bei der Frage: Was sollte man machen und was nicht, eines nicht befürchten muss – dass ich mit meiner Persönlichkeit dabei nicht vorkomme. Ich habe festgestellt, dass es egal ist, ob ich im Schlagerbusiness auftauche und ein Solo spiele – ich erkenne mich dabei. Ich glaube, dass wir uns gerade in meiner Generation und den nachfolgenden zu sehr mit der Frage beschäftigen, warum es keinen neuen John Coltrane mehr gibt.

Das war doch der Vorwurf vieler Kritiker: dass Sie nicht experimentell seien?

Brönner: Als ich Anfang der 90er Jahre angefangen habe, sind mir jeden Tag von Kritikern Schwaden der Empörung entgegengeweht: dass es ein junger Musiker in meinem Alter wagt, so rückwärts gewandte Musik zu spielen, wenn es doch so viel Neues zu entdecken gäbe. Lustigerweise ist dreißig Jahre später noch immer nicht der neue John Coltrane geboren worden. Wenn man sich die Frage stellt, was eigentlich heutzutage die Aufgabe eines Musikers ist, dann ist das in meinen Augen die Wiedererkennbarkeit. Ob das auf einem Album wie „The Good Life“ oder „Nightfall“ passiert, ist für mich nicht so entscheidend. Denn ich würde nie etwas machen, bei dem ich mich selbst nicht mehr wiederkenne. Kurz gesagt: Ich fürchte, all das, was ich bisher an Musik veröffentlicht habe, ist auch all das, was ich bin. (lacht).

Info: Das nächste Konzert von Till Brönner und seiner Band am 4. August im Kurhaus Wiesbaden ist bereits ausverkauft. Der Trompeter tritt aber im Duo mit Dieter Ilg am Samstag, 8. Dezember, um 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten auf. Karten (47 bis 68.50 Euro) bei www.eventim.de.

