„Ich brauche keine Hilfe“

Ludwigshafen.Vier Männer mit riesigen Papprollen um den jeweils rechten Arm gestülpt stehen in Reih und Glied inmitten eines überdimensionalen Sandkastens. Dicht hinter ihnen: Zwei Männer in gehäkelter Ritterrüstung. „Das hat natürlich schon etwas humorvoll Ironisches, wo doch heutzutage männliche Verhaltensweisen zunehmend in der Kritik stehen“, sagt Tilman Gersch. Er ist verantwortlich für das Bild, das dem Zuschauer am Freitag, 22. November, um 19.30 Uhr auf den Ludwigshafener Pfalzbau-Bühnen geboten wird. Mit seiner Inszenierung des Theaterstücks „Götz von Berlichingen“ von Johann Wolfgang von Goethe feierte Gersch in diesem März Premiere. Bis zum 9. März 2020 wird die Eigenproduktion des Theaters im Pfalzbau nun erneut zu sehen sein.

Wandel und Veränderung

Goethes Werk entstand 1773 und machte den damals 22-Jährigen schlagartig berühmt. Es handelt von der historischen Figur des Ritters Gottfried von Berlichingen, der an der Grenze zweier Epochen steht und in Konflikt mit der neu entstehenden bürgerlichen Gesellschaft gerät. Wandel und Veränderung sind dabei zentrale Themen. Gleichzeitig aber auch das Festhalten an dem alten, dem „Guten“, an eigenen Werten und Überzeugungen.

Es sind nicht die historischen Rekonstruktionen der Urfassung des „Götz“, sondern die Aktualität des Stoffes, die Gersch in den Mittelpunkt seiner Inszenierung rückt. „In dem Stück konzentrieren wir uns auf den Bezug auf aktuelle gesellschaftliche Kontexte“, erklärt Barbara Wendland, die Referentin des Intendanten und zuständig für Dramaturgie und Textfassung. Sie hat gemeinsam mit dem Regisseur etliches hinzugedichtet.

Somit geht es im Pfalzbau also nicht nur um gekränkte Ritterehre. Da ist auch von Demokratie, Populismus, Massenzuwanderung, Konsum die Rede. Ein gesellschaftskritischer Rundumschlag, der zeigen will, wie schwer existenzielle Individualität zu realisieren ist, wenn sich politische Rahmenbedingungen radikal ändern. Vor lauter Aufregung über all diese Veränderungen in dieser Welt können dann auch schon mal Ritter – und seien sie noch so eisenhart – einen furiosen Tobsuchtsanfall erleiden. Die Worte: „Ich brauche keine Hilfe! Ich brauche keine Ausländer!“, hallen nach.

Gersch und Wendland haben für ihre Inszenierung die über 50 Szenenwechsel von Goethes Werk deutlich reduziert. „Zwar ist die Urfassung sehr viel roher und ungeschliffener, trotzdem haben wir viele Handlungsstränge und Figuren beiseitegelassen“, sagt Wendland. Der zu Beginn beschriebene Sandkasten – auf einer hell erleuchteten Fläche – wird mithilfe der Livemusik von Alex Gunia zum Schauplatz des unruhigen Lebens der alten Rittersleute. Gersch hat einzelne Rollen mehrfach besetzt und vier Profi-Schauspieler (Jörg Malchow, Luis Quintana, Stefan Schießleder, Meinolf Steiner) und drei engagierte Laien-Darsteller (Yusuf Beder, Anton Geburek, Mohammad Nick Nayeri) auf intelligente Weise zusammengeführt, die die knapp zweistündige Inszenierung geschickt in Bewegung halten. nik/hub/soge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.11.2019