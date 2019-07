„Ich fühle mich meinem Publikum nah“

Mannheim.Die Sängerin Alice gehört in ihrer italienischen Heimat seit Jahrzehnten zu den Superstars der Musikszene. Die Singer/Songwriterin, die in Forlì als Carla Bissi geboren wurde, gewann im Jahr 1981 das Festival von Sanremo mit dem Lied „Per Elisa“. Der Hit machte die heute 64-Jährige auch international berühmt. In Deutschland nahm sie unter anderem ein Duett mit Stefan Waggershausen auf. Im Oktober ist die Künstlerin auf Tournee und setzt den großen italienischen Cantautori (Liedermacher) ein musikalisches Denkmal. Beim Interview hat Alice verraten, wie sie auf die Idee ihrer „Viaggio in Italia“-Tour kam und was sie über Deutschland denkt.

Alice, im Oktober sind Sie mit Ihrer Tour „Viaggio in Italia“ (Italienische Reise) auch in Deutschland unterwegs?

Alice: Ja, ich werde wunderbare italienische Musik nach Deutschland bringen. Das Programm ist eine Reise durch ganz Italien mit Songs der großen italienischen Liedermacher, den „Cantautori“. Ich freue mich sehr darauf, das deutsche Publikum auf diese italienische Reise mitzunehmen.

Was erwartet das Publikum?

Alice: Es wird ein sehr facettenreiches Konzert mit vielen verschiedenen aufregenden Momenten. Akustische Parts wechseln sich mit elektronischer Musik ab, zu der ich seit 1986 eine große Affinität habe. Ich trete mit zwei hervorragenden Musikern auf, Carlo Guaitoli am Klavier und Keyboard, Antonello D’Urso an Akustik- und E-Gitarre, und auch ich werde bei einigen Stücken Keyboard spielen. In dieser Besetzung bringen wir die Kompositionen und den Gesang am besten zur Geltung. Wir können die Instrumentierung so ganz groß, aber auch sehr intim gestalten. Natürlich singe ich auch meine in Deutschland bekannten Lieder, mit Sicherheit auch den unvergessenen Hit „Per Elisa“.

Haben die Liedermacher, denen Sie Ihre Tour gewidmet haben, auch einen großen Einfluss auf Ihre Musik gehabt?

Alice: Nicht besonders, aber sie haben natürlich einen Einfluss auf mein Leben gehabt, wie bei vielen Menschen in Italien. Ihre Musik ist ein Teil der kulturellen Identität Italiens und ihre Stücke haben musikalische Geschichte geschrieben. Ich spreche von Lucio Dalla, Fabrizio de André, Francesco de Gregori, Francesco Guccini und vor allem von Franco Battiato. Natürlich gibt es da noch viele andere. Sie alle haben mich zwar nicht musikalisch beeinflusst, aber dennoch ihre Wirkung hinterlassen, vor allem als ich selbst mit dem Komponieren und Schreiben begann. Die Qualität dieser Cantautori schätze ich seit jeher. Mit „Viaggio in Italia“ habe ich jetzt ein Projekt von 2003 wieder aufgenommen. Es wurde damals in Italien als Album geboren und ich wollte es jetzt als Live-Programm ergänzt um Lieder weiterer Cantautori wieder aufnehmen. Die Idee kam mir letztes Jahr, nachdem ich zum Festival di Sanremo eingeladen wurde. Claudio Baglioni, der künstlerische Leiter und ebenfalls ein sehr bekannter Cantautore, hat mich angerufen und gefragt, ob ich ein bisher unveröffentlichtes Lied von Lucio Dalla gemeinsam mit Ron singen möchte. Ron ist ein italienischer Cantautore, der viel mit Lucio Dalla zusammengearbeitet hat. Ich habe dann „Almeno Pensami“, ein wunderschönes und sehr emotionales Lied von Lucio Dalla, mit Ron auf der Bühne in Sanremo gesungen und werde es natürlich auch bei meiner Tour in Deutschland singen. In Sanremo kam dann der Wunsch auf, dieses Projekt wieder aufzunehmen und erneut in die Welt der großen italienischen Singer/Songwriter und ihrer Lieder einzutauchen.

Apropos Sanremo: Sie haben an dem Festival mehrere Male teilgenommen und 1981 mit dem Hit „Per Elisa“ gewonnen. Was bedeutet es Ihnen ?

Alice: Der Sieg hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Dank dieses Erfolgs bin ich noch immer hier und wir unterhalten uns heute. Dafür bin ich dankbar. Das Festival veränderte mein Leben – nicht nur das professionelle. Auch mein Privatleben änderte sich.

Wie war es für Sie, als sich auch Ihr Privatleben veränderte?

Alice: Einen Tag nachdem ich das Festival gewonnen hatte, konnte ich in Italien nicht mehr aus dem Haus gehen, da mich jeder erkannt hat. Ich war darauf nicht vorbereitet, da sich alles von einem Tag auf den anderen änderte. Mein altes Leben war komplett vorbei und ich musste mich sehr schnell auf das Neue einstellen. Es war für mich anfangs ein Schock. Ein paar Jahre führte ich dieses Leben, versuchte dann aber, das Ruder meines beruflichen und vor allem meines privaten Lebens wieder zu übernehmen. Ich ging eine Richtung, die mir mehr entsprach, und versuchte, ein bisschen der ganz großen Aufmerksamkeit zu entgehen..

