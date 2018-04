„Ich fühle mich wie ein Bildhauer“

Anzeige

Ihr immer noch aktuelles Album aus dem Jahr 2015 heißt „Elements“. Warum?

Einaudi: Die Idee hinter dem Titel ist folgende: Man sollte die Elemente der Musik hin und wieder mit einem anderen Blick betrachten, etwa durch das Auge der Wissenschaft, Architektur oder Kunst. Kreativität ist für mich, sich und die Welt von einer anderen Perspektive aus zu beobachten.

Was oder welche Perspektiven inspirieren Sie?

Einaudi: Ich verbringe meine Zeit gerne mit Büchern. Manchmal sind es Romane, aber auch Sachliteratur. Ich lese gerne Sekundärliteratur – also Bücher, die von anderen Büchern handeln. Während des Lesens taucht man in das Buch ein und es leistet den eigenen Gedanken Gesellschaft. Als ich beispielsweise an meinem Album „Elements“ arbeitete, las ich über griechische Philosophie und einen Essay über den Künstler Wassily Kandinsky. Darin geht es um die Elemente der Kunst und wie er mit ihnen umgeht. Es werden Parallelen zwischen Musik und Bildender Kunst sowie dem Schreiben gezogen. Meine Inspiration entspringt also meiner Lese- und Lernlust.

Wie kam es dazu, dass sie Musiker wurden?

Einaudi: Mein Vater war ein sehr erfolgreicher Verleger. Meine Mutter hing sehr an ihm. Sie war es auch, die mir die Musik näher gebracht hat, denn sie hat Klavier gespielt. Sie selbst kam aus einer musikalischen Familie, ihr Vater war Dirigent. Zuhause gab es diese Welt der Bücher, da mein Vater ja ständig mit ihnen zu tun hatte. Folglich war unser ganzes Haus ständig voller Bücher, die regelrechte Wände bildeten. Ich empfand das damals als überwältigend. Wenn ich Musik hörte, stellte ich mir eine Welt ohne diese Wände vor. Durch die Musik konnte ich Emotionen in der Luft schwirrend wahrnehmen, statt in Form von materiellen und gedruckten Seiten. In der Musik hatte ich als Kind die meiste Freiheit.

Was hat Ihren Musikgeschmack geprägt?

Einaudi: Ich habe einen sehr gemischten Musikgeschmack. Meine Mutter spielte oft Chopin und Bach. Als Jugendlicher habe ich viel Rock und Blues gehört. Meine ältere Schwester hat mich auf den Geschmack von den Beatles, Jimi Hendrix und Pink Floyd gebracht. Von Miles Davis, Radiohead bis Oper höre ich sehr unterschiedliche Musik – das alles beeinflusst mich noch heute. Ich denke, meine Musik ist das Ergebnis von all diesen Einflüssen.

Wie entstehen Ihre Kompositionen, beginnt alles damit, dass Sie sich ans Klavier setzen?

Einaudi: Einerseits ja, denn ich nehme sehr viele Einfälle und Ideen auf, auch wenn ich gerade nicht daran denke, ein neues Album zu produzieren. Ich mache mir Notizen von allen Ideen, die mir dann einfallen, wenn ich andere Dinge mache wie etwa auf Tournee zu spielen. Vor einem Konzert sitze ich manchmal am Klavier und spiele so vor mich hin. Wenn ich etwas Neues komponiere, gehe ich zunächst durch einen großen Berg an Entwürfen und höre sie mir an. Und es ist schön, für sich Abstand zu gewinnen und die Ideen, die man zwei, drei Monate oder ein Jahr vorher entwickelt hat, noch einmal durchzugehen. Es ist wie ein großer Steinblock, den man anfangs hat. Und ich fühle mich wie ein Bildhauer, der einen Teil des Rohmaterials herausnehmen muss, um ihm eine Form zu geben und von Grund auf neu zu definieren. Man muss etwas im Rohmaterial entdecken und es herausarbeiten. Es ist kein einfacher Prozess, aber das ist, was ich momentan mache.

Sie arbeiten also an einem neuen Album?

Einaudi: Ja, ich arbeite an einem neuen Album und kann noch nicht viel dazu sagen, noch ist es nicht spruchreif. Ich befinde mich aktuell am Anfang des Prozesses, in dem ich noch das Rohmaterial vor mir habe und bearbeite.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.04.2018