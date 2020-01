„Ich geriet in eine Abwärtsspirale“

Ludwigshafen.Jamie Cullum bittet um einen Moment Geduld. Der Sänger will noch rasch eine Kleinigkeit frühstücken, bevor er das Interview im White City House in London beginnt. Nicht jede Antwort kommt bei ihm wie aus der Pistole geschossen. Bei einigen Fragen nimmt sich der 40-Jährige einen Moment Zeit, um über seine Antwort nachzudenken. Schließlich spricht er an diesem Vormittag zum ersten Mal über die Lieder seines aktuellen Albums „Taller“, die mal an Jazz andocken, mal an Pop.

Mister Cullum, die neuen Lieder klingen teils recht melancholisch. Ist das einer Midlife-Krise geschuldet?

Jamie Cullum: Sagen wir so: Mit 40 betrachte ich die Dinge natürlich aus einer anderen Perspektive. Ich war 25, als ich den Song „Mind Trick“ geschrieben habe. Damals machte es für mich Sinn, unbeschwerte Sätze wie „If there is music in the night, and it’s really, really right, it’s the only thing I need“ zu singen. Von diesem recht unbedarften Optimismus habe ich mich mittlerweile ein gutes Stück entfernt. Ich bin realistischer geworden.

Was heißt das konkret?

Cullum: Ich lasse mich nicht mehr von einer schönen Fassade blenden. Mag sein, dass bei einer anderen Person von außen alles perfekt erscheint. Wer genauer hinguckt, merkt allerdings: Auch dieser Mensch hat sein Päckchen zu tragen. Vielleicht wurde ihm gerade sein Job gekündigt. Oder ein Verwandter ist gestorben. Wie man es dreht: Uns allen stellen sich ständig irgendwelche Schwierigkeiten in den Weg. Das wird mir mit zunehmendem Alter immer bewusster und hat sich durchaus auf meiner Platte niedergeschlagen. Obgleich einigen Nummern eine gewisse Traurigkeit innewohnt, empfinde ich sie doch eher als einen Seufzer der Erleichterung. Ich habe endlich begriffen, wie das Leben wirklich funktioniert. Man kann vor Problemen nicht einfach davonlaufen, sondern muss sich mit ihnen konfrontieren.

Hat diese Erkenntnis den Titel „Life is grey“ inspiriert?

Cullum: Nicht direkt. Ich denke, wir sollten nicht immer nur zwischen Schwarz und Weiß unterscheiden. Letztlich verschwimmt vieles in einer Grauzone. In meiner Jugend habe ich alles ganz strikt kategorisiert – die einen waren für mich Helden, die anderen Bösewichte. Doch mit der Zeit begriff ich: Die Guten sind auch mal fies, die Bösen haben nicht bloß schlechte Seiten.

Haben solche Reflexionen für Sie therapeutischen Effekt?

Cullum: Kann man so sagen. Wenn ich mit etwas hadere, schreibe ich es für gewöhnlich auf. Das hilft mir, die Dinge klarer zu sehen. Dieses Prozedere lässt sich genauso aufs Songschreiben übertragen. In dem Lied „Age of Anxiety“ zum Beispiel reflektiere ich den modernen Zeitgeist. Offenbar ist es nicht wenigen Leuten ein Bedürfnis, in den sozialen Medien ihre gesamte Privatsphäre von ihrer Beziehung über ihre Kinder bis zu ihren politischen Ansichten öffentlich zu machen. Das wäre für mich völlig indiskutabel. Ich poste bei Instagram entweder Sachen, die ich interessant finde, oder das, was einen Bezug zu meiner Musik hat.

Haben Sie sich mit Ihren neuen Stücken eher dem Pop als dem Jazz verschrieben?

Cullum: Ich habe mir beim Komponieren keine großartigen Gedanken über solche Genres gemacht. Der Titelsong ist musikalisch von Ray Charles ebenso inspiriert wie von den White Stripes. „Usher“ kann seine Prince-Einflüsse nicht verleugnen. Gleichwohl steht gerade bei dieser Nummer für mich der Text im Vordergrund. Ich bin tatsächlich auf jedes einzelne Wort stolz.

Stimmt es, dass Ihre Frau Sophie Dahl die Initialzündung für „Usher“ gegeben hat?

Cullum: Ja. Meine Frau verbrachte einen Abend mit einer Freundin, die ebenfalls kleine Kinder hat. Als die beiden den Sänger Usher im Fernsehen sahen, sagte Sophie: „Oh Gott, früher kannte ich Usher.“ Diese Erinnerung war für sie wie eine Szene aus einem anderen Leben gewesen. Als Mutter sieht ihr Alltag nämlich vollkommen anders aus. Sie geht kaum noch aus.

Ist Ihre Frau Ihre Muse? Sie haben ihr Ihre Platte gewidmet.

Cullum: Dafür gibt es einen guten Grund. Als Musiker bin ich durch eine sehr schwierige Phase gegangen. Egal, was ich tat, es fühlte sich nicht richtig an. Dummerweise wusste ich nicht, woran das lag. So geriet ich in eine Abwärtsspirale. Ich redete mir ein, meine beste Zeit läge womöglich schon hinter mir. Irgendwie hatte ich genug von der Musik. Da kam dann Sophie ins Spiel. Sie ermutigte mich, wieder ins Studio zu gehen: „Sei spielerisch!“ „Vor allem musst du deinen Fans zeigen, wie du wirklich bist.“ Das war der entscheidende Rat. Ich fing an, Songs zu schreiben, in denen ich mich ehrlich und verletzlich präsentierte.

Im Track „Taller“ singen Sie: „I wish I was taller.“

Cullum: Die Presse hat sich oft damit beschäftigt, dass meine Frau größer ist als ich. Auch wenn ich das an mir abprallen lasse, frage ich mich: Ist es richtig, dauernd auf diesem Thema herumzureiten? Ich bin nun mal klein, daran kann ich nichts ändern. Trotzdem begegne ich Sophie in unserer Ehe auf Augenhöhe. Denn es zählt nicht die Körpergröße, sondern die Persönlichkeit.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020