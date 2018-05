„Ich habe mich in Pferde verliebt“

Anzeige

Die junge Alana wird von einer älteren Frau auf eine Reise geschickt, um Menschen mit leuchtenden Herzen zu finden, die sogenannten Gefährten des Lichts. Die sorgen dafür, dass die Welt hell bleibt, also voller Respekt, offen und gerecht. Dafür muss Alana Dinge lernen wie Mitgefühl, Geduld, Mut, Großzügigkeit, Freude und Liebe. Wenn sie das erreicht, kann sie die Erde vor der drohenden Dunkelheit retten. Das ist die Story von „Gefährten des Lichts“, der neuen Pferde-Show der Apassionata World GmbH, die am 16. und 17. Juni in der Mannheimer SAP Arena ihre über sechsmonatige Deutschland-Tournee beenden wird. Wir sprachen darüber mit Klaus Hillebrecht, dem Autor, Regisseur und Komponisten.

Herr Hillebrecht, Sie sind von Hause aus Musiker. Haben Sie eine Affinität zu Pferden? Reiten Sie selbst?

Info Zur Person : Klaus Hillebrecht stammt aus der Nähe von Hamburg, hat ein Kind und lebt auf Mallorca. Er ist Autor, Regisseur und Komponist der Apassionata-Show „Gefährten des Lichts“. Mit sieben erhielt er seine erste Gitarre, mit neun machte er seine ersten Vertonungen, u.a. von Goethes Zauberlehrling. Nach dem Musikstudium in Lübeck, Boston und Los Angeles wurde er Musikalischer Leiter an verschiedenen deutschen Theatern. Hillebrecht komponierte diverse Filmmusiken, Musicals und Kindermusicals. Außerdem ist er Songwriter für unterschiedliche Projekte, Gitarrist, Keyboarder und Sänger.

Zur Tournee : Die Pferdeshow Apassionata beendet ihr Programm „Gefährten des Lichts" am 16./17. Juni mit drei Vorstellungen in der Mannheimer SAP Arena.

: Die Pferdeshow Apassionata beendet ihr Programm „Gefährten des Lichts“ am 16./17. Juni mit drei Vorstellungen in der Mannheimer SAP Arena. Zum Vorverkauf: Karten für die Apassionata-Vorstellungen von „Gefährten des Lichts“ am Samstag, 16.Juni, 15 Uhr, und Sonntag, 17.Juni, 14 Uhr, gibt es ab 42,50 Euro. Die Abendshow am Samstag, 16. Juni, 20 Uhr, kostet ab 73 Euro. Tickets gibt es unter Telefon 0621/18 19 03 33, im Internet auf www.saparena.de oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen. sd

Klaus Hillebrecht: Nein, bis zu meinem Engagement bei der Apassionata World GmbH hatte ich nur Ferienreiterfahrungen, die sehr schön waren. Doch letztendlich habe ich mich erst durch die Arbeit bei Apassionata richtig in Pferde verliebt.