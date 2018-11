„Ich kann sehr gut von Spotify leben“

Ohne groß in den herkömmlichen Hitparaden aufzutauchen, ist der Neckarauer Pasquale Denefleh alias Greeen jetzt schon der erfolgreichste Rapper, der jemals aus Mannheim kam. Amüsante Reggae-Coverversionen von Gangsta-Rap-Hits machten ihn bekannt. Inzwischen werden auch seine eigenen Lieder millionenfach geklickt oder gestreamt – dank einer unverwechselbaren Stimme, entspanntem Gute-Laune-Sound, fast schon schauspielerischer Präsenz in gut gemachten Video-Clips und Texten, die hart sein können und in denen viel von Drogen die Rede ist. Trotzdem zeigt sich der verhinderte SEK-Polizist (!) im Interview verantwortungsbewusst. Am 9. Dezember rappt Greeen in der Heidelberger Halle 02.

Greeen, Sie zählen zu den erfolgreichsten Musikern Mannheims. Aber es ist nicht leicht, physische Tonträger von Ihnen zu bekommen. Glauben Sie nicht mehr an CDs?

Greeen: Nicht mehr so ganz. Ich mag auch diesen Plastikmüll nicht. 2019 soll mein zweites Album kommen, das wird das letzte sein, das auf CD erscheint. Das ist ein absterbender Ast. Außer die Deluxe-Boxen vielleicht. Nur Vinyl finde ich gut. Aber ich zähle schon zu der Generation, für die Streamingdienste wie Spotify das Beste sind. Für mich als Künstler lohnen sie sich auch finanziell am meisten.

Wirklich? Die meisten Musiker stöhnen da doch über die Bruchteile von Centbeiträgen pro Abruf....

Greeen: Man verdient halt immer wieder. Wenn eine CD gekauft wird, gibt jemand einmal zehn Euro aus – das war’s dann. Aber wenn Du permanent, zum Beispiel fünf Jahre lang, Lieder streamst, verdient der Künstler fünf Jahre lang etwas. Ich kann mich jedenfalls nicht beklagen. Bei rund 30 Millionen Abrufen kann ich sehr gut allein von Spotify leben und noch meine Leute bezahlen. Aber ich bin auch Solokünstler und habe keine Plattenfirma hinter mir, die noch die Hand aufhält.

Hat Musik in Ihrer Familie eine Rolle gespielt?

Greeen: Eher nicht, das ist das Verrückte. Meine Mutter malt, das ist in unserer Familie prägend. Ich sollte auch mal auf die Kunsthochschule. Musikalisch wurde ich eher nicht gefördert, auch wenn ich mir Klavier- oder Gitarrenunterricht gewünscht hätte. Aber das war für meine alleinerziehende Mutter mit vier Kindern schwierig. Ich musste mich also selbst hochboxen und habe auch erst mit 18 mit Musik angefangen.

Was war der Auslöser?

Greeen: Spaß! Das war ab 2004, als es diese „böse“ Deutsch-Rapwelle gab. Ein wenig Samy Deluxe, Kool Savas, hauptsächlich Aggro Berlin, Bushido und Co. – ich hab’s geliebt!

Warum liebt man so krasse Texte?

Greeen: Weil die Songs wie Actionfilme waren und nichts mit meiner Realität zu tun hatten. Außerdem: Die Erwachsenen fanden es nicht gut. Und das mögen Jugendliche nun mal besonders. Das war ja schon immer so. Zum schmutzigen Deutsch-Rap kamen noch Ami-Vorbilder wie 2Pac oder DMX. Aber ich bin trotzdem ein ganz anständiger Kerl geworden (lacht). Zumal ich in der Zeit eigentlich Polizist werden wollte. Am liebsten im Sondereinsatzkommando (SEK).

Sehr ungewöhnlich für Ihr Genre, zumal Sie im neuen Song „Kommissar“ recht heftig gegen die Polizei austeilen.

Greeen: Ja, aber das ist ja fiktiv und überspitzt, gerade der harte Vergleich mit der Nazi-Zeit. Ich hatte schon immer hohe Ziele. Straßenpolizist hätte mir nicht gereicht. Das war der einzige Grund, warum ich mein Fach-Abi nachgemacht habe. Ich wollte gleich in die gehobene Laufbahn. Ich wollte schon immer die ganz bösen Jungs fangen, Polizist mit Leib und Seele sein, etwas Gutes tun.

Warum kam’s nicht dazu?

Greeen: Ich habe mich irgendwann dagegen entschieden, weil ich kein Schaf des Staatsapparats sein möchte. Wenn auf der einen Seite das Volk steht und gegen etwas protestiert, das nicht gut läuft, dann will ich nicht auf der anderen Seite sein müssen. Zwölf Jahre bei der Bundeswehr hätte ich mir auch vorstellen können, mit Auslandseinsätzen natürlich – aber dann wurde ich zum Pazifisten. Ich habe dann eine Elektroniker-Lehre angefangen. Auch weil ich ins normale Berufsleben reinschnuppern wollte. Um zu wissen, wie sich der Alltag in unserem Arbeitssystem anfühlt.

Und wie hat es sich angefühlt?

Greeen: Das habe ich zweieinhalb Jahre gemacht, von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends, so dass man im Winter die Sonne nicht sieht. Aber ich war eingesetzt bei einer Tochterfirma der BASF, der es nicht so gut ging. Da standen für uns Lehrlinge irgendwann nur noch monotone Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen auf dem Programm. Die schönste Arbeit war noch, den Hof zu kehren. Irgendwann sagte ich mir: „Nein!“ Und habe lieber das normale Abi draufgesetzt und mich mit 18 voll auf Musik konzentriert. Weil ich ein kleiner Trotzkopf sein kann, ging es aber auch darum, zu zeigen, dass es auch anders geht. Denn viele haben mir geraten, auf Sicherheit zu setzen.

Sie schwimmen auch gegen den Strom, weil Sie in vielen Liedern für die Legalisierung von Cannabis eintreten. Was im Rap-Kontext leicht verherrlichend klingen kann. Nun hören viele sehr junge Leute Ihre Musik – fürchten Sie nicht, auf Jugendliche einen schlechten Einfluss auszuüben? Es kann ja nicht jeder problemlos mit Drogen umgehen.

Greeen: Das ist wahr. Darüber habe ich mir auch viele Gedanken gemacht. Denn ohne diese Pflanze wäre ich kein Musiker geworden, sondern vielleicht Meeresbiologie oder doch Mitglied einer SEK-Einheit. Mich hat sie kreativ gemacht, weil ich ohne Kiffen viel zu viel Energie hätte und nur auf Bergen rumklettern würde. So setze ich mich auch mal in den Sessel und schreibe. Obwohl ich es auch genieße, wenn ich das nüchtern tue. Gerade wegen der Vorbildfunktion als Musiker habe ich das Thema lange Jahre aus meiner Musik rausgelassen. Aber es ist nun mal für mich zentral, da will ich mich nicht verstellen. Außerdem: Jugendliche probieren es sowieso aus. Man kann sie nicht davor schützen. Deshalb wäre es das Schlimmste, das Thema unter den Teppich zu kehren. Und es ist doch besser, es gibt ein Angebot mit kontrolliertem Inhalt, statt dass sie irgendwas auf der Straße kaufen, ohne zu wissen, wie stark es ist. Da muss man ja nur nach Holland, Portugal oder neuerdings Kanada schauen. Inzwischen haben auch manche Politiker kapiert, dass es sinnlos ist, Drogenkranke wie Kriminelle zu behandeln. Oder kleine Jungs, die einen Joint in der Tasche haben. Ich bin doch ein lieber Mensch, oder? Warum werde ich kriminalisiert, weil ich eine Pflanze rauche, die vielen Menschen gesundheitlich hilft?

Wie geht man in kurzen Rap-Zeilen verantwortungsvoll mit dem heiklen Thema um?

Greeen: Jeder muss zuerst mal selbst, wissen, was er verkraftet. Dass es wie bei Alkohol um einen Konsum in Maßen gehen muss, mache ich immer klar. Und dass ich das Kiffen gut vertrage, weil ich viel Sport mache, mich gut ernähre und meinen Kopf mit Büchern auf Trab halte. Ich möchte Aufklärung betreiben und auch die Schattenseiten dieser Pflanze beschreiben. Ich würde auch nie dazu raten, das Zeug jeden Tag zu konsumieren.

