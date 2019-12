„Ich war kein großer ,Star Wars’-Fan“

Als J.J. Abrams um 2014 begann, für die letzten drei Teile der „Star Wars“-Saga Darsteller zu suchen, wollte er ähnlich unverbrauchte Gesichter, wie sie Originalregisseur George Lucas Mitte der 1970er im ersten Film eingesetzt hatte. Er fand sie unter anderem mit den beiden aus London stammenden Schauspielern Daisy Ridley, geboren am 10. April 1992, und John Boyega, geboren am 17. März 1992. Letzterer hatte schon in seinem ersten Film „Attack The Block“ (2011) eine Hauptrolle, spielte unter Spike Lee im TV-Film „Da Brick“ und in der Mini-Serie „24: Live Another Day“ (2014). Ridley war vor Star Wars vor allem in Kurzfilmen und Serien („Casuality“, „Silent Witness“ und „Mr, Selfridge“) zu sehen.

Zur Reihe: Aus der 1977 gestarteten Fantasy-Reihe „Star Wars“ („Krieg der Sterne“) mit Science-Fiction-Elementen von Drehbuchautor, Produzent und Regisseur George Lucas sind inzwischen drei Trilogien geworden. Die Handlung der ersten (1977, 1980, 1983) liegt in der Mitte der Gesamthandlung. Die zweite (1999, 2002, 2008) zeigt die Vorgeschichte, die aktuelle dritte (2015, 2017, 2019) spielt nach den Originalen. Außerdem gibt es bisher zwei Teile der Nebenreihe „A Star Wars Story“ (2016, 2017) und einige Fernsehformate.

Zum Film: „Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers“ läuft am Mittwochabend, 18. Dezember, in den deutschen Kinos an. jpk