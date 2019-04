„Ich weiß nicht, wie man Hits schreibt“

An die zwei Jahre lang hat Andreas Bourani eine Konzertpause eingelegt, sich nahezu aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Aber mitten in der Produktion seines dritten Albums, das auf das rund 800 000 Mal verkaufte „Hey“ (2014) mit dem WM-Hit „Auf uns“ folgen soll, zieht es den 35-Jährigen für insgesamt neun Konzerte auf die Bühne zurück. Das erste davon gibt der Augsburger mit nordafrikanischen Wurzeln am Donnerstag, 30. Mai, beim Zeltfestival Rhein-Neckar am Mannheimer Reitstadion. Im Telefoninterview mit dieser Zeitung verrät Bourani, dass es dann schon neues Material zu hören geben könnte.

Herr Bourani, Sie haben sich lange rar gemacht. Aber die Auszeit ist wahrscheinlich längst vorbei und Sie sitzen im Studio, um am dritten Album zu arbeiten, oder?

Andreas Bourani: Tatsächlich bin ich im Studio dabei, die neue Platte zu schreiben, habe mir aber gedacht, es wäre geschickt, dazwischen das eine oder andere Konzert zu spielen. Ich liebe es halt, auf der Bühne zu sein. So kommen die übers Jahr verteilten Auftritte zustande.

Und das dritte Album erscheint dann im Herbst, wenn das Weihnachtsgeschäft beginnt?

Bourani: Das könnte sein.

Normalerweise hat man den großen Druck ja beim zweiten Album. Das war bei Ihnen 2014 „Hey“ und hat sich mehr als sieben Mal so oft verkauft wie „Staub & Fantasie“ von 2011, das schon stolze 100 000 Mal abgesetzt wurde. Können Sie es jetzt besonders locker angehen, oder ist der Druck extremer?

Bourani: „Hey“ toppen zu wollen, wäre ein interessanter Anflug von Größenwahn. Mehr als 800 000 Alben zu verkaufen, kann man heute nicht mehr als Ziel formulieren. Ansonsten ist Druck immer da. Weil ich Erfolg haben will, der aber in der Musik nicht gezielt herstellbar ist. Ich weiß ja bis heute nicht, wie man Hits schreibt. Nur wie man einen Song schreibt, der im besten Fall zum Hit wird. Ich bin da bisher meiner Intuition gefolgt.

Da lagen Sie bisher ziemlich richtig. Trotzdem sind fünf Jahre Abstand zur zweiten Platte ungewöhnlich lang.

Bourani: Vielleicht. Aber ich habe mir schon nach der ersten drei Jahre Zeit gelassen, obwohl viele den Nachfolger schon nach einem oder spätestens zwei Jahren veröffentlichen. Das hat sich mit der Single „Auf Uns“ zur Fußball-WM 2014 als perfektes Timing erwiesen. Jetzt werde ich oft gefragt, warum das so lange dauert. Aber ich empfinde es gar nicht so. Weil ich nach „Hey“ ja viel gemacht habe. Ich habe die Zeit auch genutzt, um zu überlegen: Was will ich jetzt überhaupt? Was beeinflusst mich, was will ich ausdrücken, welche Musik gefällt mir gerade? Ich folge halt immer der Musik. Ganz intuitiv. Ich versuche, mich da nicht verrückt machen zu lassen. Es gibt ja keinen vorgeschriebenen Duktus. Das braucht einfach die Zeit, die es braucht.

Musiker, deren Karrieren in Granit gemeißelt sind wie die Stones, U2 oder Metallica lassen zwischen Studioplatten oft noch mehr Zeit verstreichen. Ein Mark Forster liefert dagegen alle zwei Jahre wie ein Uhrwerk und ist gefühlt jeden Tag zweimal im Fernsehen.

Bourani: Beides bewundere ich. Wobei ich das nicht machen könnte wie Mark mit zwei, drei TV-Shows pro Jahr. Da wüsste ich vom Kopf her gar nicht, wo oben und unten ist. Und dazu noch Platten produzieren und auf Tour gehen, das bekäme ich rein energetisch gar nicht hin. Ich brauche da eher ruhige Inspirationsmomente zwischendurch. Da muss jeder seinen Weg finden.

Wir leben ja in deutlich bewegteren Zeiten als 2011 oder 2014, den Jahren, in denen Ihre ersten beiden Platten erschienen sind. Was macht das aggressivere gesellschaftliche Klima mit Ihnen als Songwriter? Entstehen da andere, womöglich politischere Lieder?

Bourani: Das hat natürlich schon etwas mit mir gemacht, dieser ganze Rechtsruck in den letzten Jahren. Das hat mich aufhorchen lassen: Wo kommt das her? Liegt es an einer grundsätzlichen Verängstigung? Oder daran, dass in unserer Gesellschaft kein wirkliches Wertekonstrukt mehr existiert, so dass der Populismus so viel Platz einnehmen kann. Weil er oberflächlich gesehen manchen Leuten Orientierung zu bieten scheint? Ich weiß es nicht, weil ich mich da nicht wirklich reindenken kann. Aber es hat mich dazu bewegt, etwas in die Musik hineinzulegen, das die Leute daran erinnert, was richtig ist – beziehungsweise was ich als richtig empfinde, meine persönlichen Werte.

Zum Beispiel?

Bourani: Ich habe mich ja schon oft für Vielfalt und Gemeinsamkeit ausgesprochen. Dafür, dass wir mehr nach den Dingen schauen, die uns verbinden. Und weniger darauf, was uns trennt.

Wie sind denn Ihre eigenen Erfahrungen mit Rassismus im Alltag? Ist Ihnen da schon etwas widerfahren?

Bourani: Das kann ich so nicht sagen. Es gibt natürlich Leute, die Vorurteile haben. Damit hatte ich früher auch zu kämpfen.

Inwiefern?

Bourani: Dass Leute Probleme mit meiner Hautfarbe hatten und einen das auch spüren lassen. Das fühlt sich natürlich nicht gut an, für Keinen! Dass man vorverurteilt wird, wenn man eine andere Hautfarbe hat, eine Lederjacke trägt oder bunte Schuhe, völlig egal. Gerade, wenn es auf Herkunft abzielt und mit Ausländerfeindlichkeit oder gar Nationalsozialismus gespickt ist, dann ist das untragbar. Da bin ich sehr empfindlich.

Aber handfeste Angriffe oder gar Szenen wie in Chemnitz mussten Sie in ihrer Jugend nicht erleben, oder?

Bourani: Nein, Gott sei Dank bin ich nie Gewalt zum Opfer gefallen. Es gab früher schon unschöne Erlebnisse, ich hatte mit Beschimpfungen und Diffamierung zu kämpfen oder wurde als Neger betitelt. Das hat sich massiv verringert. Vielleicht weil man mir anders gegenübertritt, seit ich in der Öffentlichkeit bekannt bin. Aber bloß, weil ich es nicht mehr erlebe, heißt es nicht, dass so etwas nicht mehr existiert. Es ist nach wie vor ein großes Thema. Chemnitz ist ja das beste Beispiel gewesen.

Sie wurden katholisch erzogen und sollen sich zum Buddhismus bekannt haben. Verstehen Sie die Probleme, die Religionen verursachen, besser als andere – oder gar nicht?

Bourani: Das Missverständnis von Religionen liegt darin, dass sie meistens falsch ausgelegt wurden. Die furchtbar schlechte Angewohnheit der Menschheit ist ja oft, den anderen aufoktroyieren zu wollen, was richtig ist. Das auch noch gewaltsam zu tun, ist schon immer der Fehler gewesen. Auch zu beanspruchen, dass der eine, der eigene Gott der einzig wahre ist. Das spielt sich auf allen möglichen Ebenen ab. Dabei predigen doch fast alle Religionen im Kern das Gleiche: Mitgefühl, Menschlichkeit, Liebe, auch als Mensch nach Glück zu streben oder nach Gemeinsamkeit. Das kommt mir in allen institutionalisierten Formen von Religion zu kurz.

Dann stimmt das mit dem Buddhisten Bourani nicht?

Bourani: Dass ich Buddhist sein soll, habe ich auch gelesen. Das kommt wohl daher, dass ich mal gesagt habe, dass ich mich mit allen Weltreligionen intensiv beschäftigt habe und ich mich mit den Lehren des Buddhismus am ehesten identifizieren kann. Das gemeinschaftliche Lebenskonzept spricht mich an. Aber ich bin nicht zum Buddhismus konvertiert. Im Gegenteil: Ich spreche mich eher gegen Religionen aus, weil ihr Kern – Menschlichkeit und Liebe – zu sehr in den Hintergrund tritt. Und unter ihrem Deckmäntelchen alles Mögliche passiert.

Immerhin wäre Buddhismus der am wenigsten aggressive Ansatz, oder?

Bourani: Ja, das ist schon eine sehr freundliche Lehre. Aber es gibt in der Geschichte auch genug gewalttätige Buddhisten. Ich weiß auch nicht, ob darin mehr oder weniger Liebe steckt als im Christentum. Es ist ja auch eher eine Wahrheits- oder Lebenslehre, die mit bestimmten Techniken hilft, sein menschliches Dasein komplett auszufüllen. Unter anderem Meditation.

Aber es ist auch ganz schön viel (Meditations-)Arbeit, oder nicht?

Bourani: Da geht das Missverständnis mit der Religion schon los – dass man immer etwas machen muss. In der Kirche vor der Reformation waren auch Ablasszahlungen nötig. Ich fände es schöner, wenn die Leute den Gedanken hinter Religionen ganz einfach in ihrem Alltag leben. Etwa durch Nächstenliebe, in dem man sich freundlich begegnet und eher unterstützt, als immer die Konkurrenz zu sehen. Einfach ein friedliches Miteinander gestaltet und der Vielfalt mit Freude begegnet. Das ist machbar und letztlich reine Einstellungssache.

Drei der Fußball-WM-Helden, die 2014 unsterbliche Bilder zu Ihrem Hit „Auf uns“ geliefert haben, wurden von Bundestrainer Joachim Löw gerade recht rigide ausgemustert. Fühlen Sie da mit Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller?

Bourani: Ich habe natürlich wahnsinnig viele Verbindungen rund um die Weltmeisterschaft 2014 geknüpft. Ich kenne die Spieler persönlich und wünsche ihnen alles Gute. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich das anders gewünscht hätten. Aber ich würde mir nicht anmaßen, wie das sportlich einzuordnen ist. Ich hoffe nur, dass die Enttäuschung schnell verfliegt.

Am Anfang Ihrer Karriere 2011 haben mich einige Lieder, auch von der Bauart her, an den Mannheimer Laith Al-Deen erinnert. War er ein Vorbild?

Bourani: Von einem direkten Einfluss könnte ich da nicht sprechen. Mich haben im Prinzip alle deutschsprachigen Künstler beeinflusst, die vorher da waren. Ein Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg, Nena, Laith Al-Deen, der beste deutsche Sänger Xavier Naidoo war ein wichtiger Wegbereiter für deutschsprachigen Soulpop. Noch mehr als Edo Zanki, den ich sehr gern höre, der aber mehr von der reinen Soul-Lehre kommt. Die haben alle eine Rolle gespielt, auch sprachlich. Nach dem Motto: Wie schreiben die? Wie machen die ihre Platten? Ich würde heute wahrscheinlich auch einiges anders produzieren als 2011. Man entwickelt sich ja musikalisch weiter, wie man auf „Hey“ drei Jahre später dann hoffentlich hört.

2011 habe ich Sie das erste Mal live gesehen – und fast abgehakt, weil Sie im beim New Pop Festival in Baden-Baden recht unsicher wirkten und wenig Bühnenpräsenz hatten. 2013 waren Sie bei einem Benefizkonzert im Capitol schon kaum wiederzuerkennen und 2016 in der SAP Arena geradezu umwerfend – total souverän. Habe ich mich 2011 so getäuscht oder gab es zwischendurch einen Knackpunkt in Ihrer Entwicklung?

Bourani: Dankeschön. Ich glaube, dass Sie damals einen ähnlichen Eindruck hatten wie ich selbst. Selbstverständlich macht man als Künstler eine Entwicklung durch, geht durch verschiedene Karriereetappen. Das geht selbst Coldplay-Sänger Chris Martin so, wenn man sich alte Club-Auftritte anschaut. Ich weiß noch genau, wie ich mich im Herbst 2011 im Kurhaus gefühlt habe. Da war ich sehr viel nervöser als heute, das war eine Riesenbühne, und in der Dimension hatte ich noch nicht so viel Erfahrung. Dann waren viele Leute und Medien da. Heute bin ich viel souveräner, habe viel erlebt. Bestimmte Dinge kann man ja nicht üben.

Zum Beispiel?

Bourani: Stadionauftritte. Irgendwann ist man halt in der Situation, dass da mehr als 20 000 Leute stehen. Das kriegst du im Probenraum nicht durchexerziert. Man lernt dann beim Spielen, worauf reagieren die Menschen und wobei fühle ich mich wohl. Jedes Konzert braucht ja einen Dialog zwischen Musikern und Publikum. Da hat sich natürlich vom Jugendzentrum bis zur SAP Arena einiges getan. Wäre auch fatal, wenn nicht.

Wenn ich Sie jetzt so am Telefon höre, fällt der Augsburger Akzent stärker auf als zu ihrer Hochphase mit Dauerpräsenz in der Öffentlichkeit, unter anderem bei „Sing meinen Song“ 2015 und „The Voice Of Germany“ 2016. Kommt durch die Auszeit und verstärkte Heimataufenthalte der Dialekt mehr durch?

Bourani: Das kann natürlich sein. Wobei ich mich gar nicht so viel in Bayern aufgehalten habe, wo meine Wurzeln sind. Der Dialekt und der bayrische Lebensstil stecken schon sehr tief in mir drin. Das tritt auch ab und zu nach außen. Ich hoffe, das ist in Ordnung (lacht).

Natürlich. Können Ihre Fans sich beim Zeltfestival schon auf neues Material freuen?

Bourani: Es gibt schon ein paar Songs, die fertig sind. Wir treffen uns im Mai zum Proben, dann werden wir natürlich auch gucken, was wir davon auf der Bühne umsetzen können. Es gibt die Idee, das eine oder andere unveröffentlichte Lied live auszuprobieren. Darauf bin ich sehr gespannt, weil ich das so noch nicht gemacht habe.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019