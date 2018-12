„Ich wollte mich austoben“

Mannheim.Diese Musiker-Legende live zu erleben, ist im besten künstlerischen Sinne bewusstseinserweiternd: Ex-Scorpions-Gitarrist Uli Jon Roth gibt ein Jubiläumskonzert im Mannheimer 7er Club. Wir sprachen mit dem Saitenvirtuosen, der von Rock-Idolen wie Slash, Eddie Van Halen, Joe Satriani, Steve Vai, Billy Corgan oder Kirk Hammett als Vorbild genannt wird.

Herr Roth, Sie feiern dieses Jahr Ihr 50. Bühnenjubiläum. Das heißt, Sie hatten Ihren ersten Auftritt im zarten Alter von 13 Jahren?

Uli Jon Roth: Mit 13, richtig, und zwar 1968, am 14. Dezember – genau an dem Tag, an dem wir in Mannheim sind.

Was war das damals für ein Auftritt?

Roth: Mit meiner Band, die hieß Blue Infinity. Wir waren vier Mann auf der Bühne, und das war ein Tanzabend für Jugendliche. Wir haben so eineinhalb Stunden gespielt. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, es hat mir gleich von Anfang an viel Spaß gemacht.

Was hatten Sie für ein Programm?

Roth: Wir haben Rhythm & Blues gespielt, aber auch schon ein bisschen progressivere Stücke von Cream, den Shadows. Dann Blues, ein bisschen Soul.

Fünf Jahre später sind Sie einer Band beigetreten, die ja nicht nicht ganz unbekannt geblieben ist – die Scorpions. . .

Roth: Ja (lacht).

. . .was hatten Sie damals für Visionen, Träume für die Zukunft?

Roth: Ich habe nicht groß von etwas geträumt, ich war musikorientiert. Der Rest hat sich so ergeben. Ich wollte einfach Musik machen und mich irgendwie im künstlerischen Bereich austoben. Und da kam mir das gerade recht.

Die Band war auf Erfolgskurs – warum haben Sie sich 1978 von ihr getrennt?

Roth: Weil ich mehr Freiheit brauchte, künstlerisch. Zu dem Zeitpunkt fing ich an, Stücke zu schreiben, die bei den Scorpions nicht reinpassten. Die hab ich auch gar nicht erst angebracht. Und da dachte ich mir, jetzt ist es an der Zeit, eigene Wege zu gehen. Das war der Grund. Ansonsten habe ich mich bei der Band sehr wohl gefühlt, wir waren befreundet, wir sind auch immer noch befreundet. Es war eine rein künstlerische Entscheidung, die sein musste.

Wie haben Sie das Set für das Jubiläumskonzert im 7er Club zusammengestellt?

Roth: Ich habe versucht, einen Querschnitt zu ziehen durch meine verschiedenen Phasen, und das aber trotzdem so zu machen, dass es jetzt nicht als Kauderwelsch ankommt (lacht). Das war gar nicht einfach, weil ich teilweise sehr unterschiedliche Musikarten gespielt habe – das geht von Rock bis Klassik. Ich werde eine Auswahl der besten Scorpions-Stücke aus den 70ern spielen, dann wird es einiges von meiner Band Electric Sun geben. Außerdem noch ein paar Sachen, die ich danach gemacht habe, und ein bisschen Jimi Hendrix. Ich spiele auch zwei Stücke von meinem Bruder Zeno, der dieses Jahr leider verstorben ist und der ein großartiger Komponist war. Er war auch ein wichtiger Teil meines Lebens. Und ich spiele 15 Minuten lang solo auf meiner Flamenco-Sky-Gitarre. Das ist eine achtsaitige Flamenco-Gitarre mit allen Schikanen, die ganz tolle Sounds hervorbringen kann.

Arbeiten Sie an neuen Veröffentlichungen?

Roth: Ich arbeite an einem neuen Album, aber ich weiß nicht, wann es herauskommt. Ich brauche für so etwas immer viel Zeit im Studio, weil ich das sehr ernst nehme. Nun habe ich meistens nicht viel Zeit, das ist ein Grundproblem. Aber ich werde jetzt als erstes das Programm der 50-Jahre-Tournee in Japan aufnehmen – im Januar sind wir wieder in Japan, in der Sun Plaza Hall. Das nehmen wir auf eine DVD auf, und die veröffentlichen wir dann.

Ich habe gelesen, Sie seien Synästhetiker jemand der Töne im Raum sieht – oder sie schmeckt. Stimmt das?

Roth: Ja, ich sehe mit Sicherheit Töne. Ich bin jetzt nicht einer von denen, die unweigerlich, immer wenn ein Ton erklingt, gleich eine ganz bestimmte Geschmacksordnung im Körper empfinden. Das gibt es auch, aber ich bin so irgendwie in der Mitte zwischen den Dingen. Ich kann das ein bisschen an- und abschalten. Und das ist auch gut so. Ich möchte dem nicht ausgeliefert sein. Aber es ist schon so, dass die Töne eine absolute Wahrnehmung hervorbringen. Und die Resonanzen, die im Raum entstehen, haben auch immer den gleichen Effekt. Ein G ist zum Beispiel immer kühl, und ein A ist immer warm und heiß – genauso wie ein Topf, der auf dem Feuer steht, heiß ist und Meerwasser eher kühl ist.

