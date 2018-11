„Idomeneo“ in Heidelberg

Heidelberg.Idomeneo, König von Kreta, ist in Seenot geraten. Dabei legt er einen folgenschweren Schwur ab: Der erste Sterbliche, der ihm auf sicherem Boden begegnet, soll dem Meeresgott geopfert werden. An Land erfasst ihn die Folgenschwere dieses Eids. Der Preis für die eigene Rettung bedeutet nämlich den Mord am eigenen Sohn. Der Komponist Wolfgang Amadeus Mozart hat diese Geschichte in ein musikalisches Drama mit drei Akten gegossen. Am Freitag, 16. November, wird es ab 19.30 Uhr im Marguerre-Saal des Theaters Heidelberg zu sehen sein.

Mehr Informationen zu Eintrittskarten und weiteren Vorstellungen gibt es unter www.theaterheidelberg.de, telefonisch unter 06221/ 582 00 00, oder nach einer kurzen Nachricht an tickets@theater.heidelberg.de. tge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018