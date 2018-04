Ilvesheim: Mensch und Hund als Team gefragt

Anzeige

Ilvesheim.Seine traditionelle Obedience-Prüfung richtet der Verein für Hundesport 1951 (VfH) am Dienstag, 1. Mai, auf seinem Vereinsgelände in Ilvesheim (Am Freibad 3) aus. Das Turnier war binnen weniger Tage ausgebucht, 30 Meldungen lagen dem VfH zuletzt vor, so dass die Prüfungen parallel auf zwei Plätzen durchgeführt werden. Obedience ist eine Hundesportart, bei der insbesondere die harmonische, schnelle und präzise Ausführung der Übungen gefragt sind und eine eingespielte Teamarbeit zwischen Hund und Mensch unerlässlich ist.

Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr mit den Teilnehmern der Klasse 2. Anschließend wird die „Königsklasse“, die Klasse 3, auf dem großen Platz gewertet, während um 10.30 Uhr die Beginner-Klasse und hiernach die Klasse 2 auf dem hinteren Platz starten. Der VfH, der auch mit eigenen Startern bei dem Turnier vertreten ist, freut sich über Besucher. Für das leibliche Wohl der Gäste wird gesorgt. mav