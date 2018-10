Im Bann der Berge

Brühl.Hans Kammerlander gehört zu den außergewöhnlichen Bergsteigern unserer Zeit. Er hat zwölf der vierzehn Achttausender bestiegen und als erster die „Seven Second Summits“ auf allen Kontinenten. Er ist vom Mount Everest und vom Nanga Parbat mit Ski abgefahren. In seiner Vita stehen rund fünfzig Erstbegehungen und fast sechzig Solo-Klettereien in schwierigen Alpen-Wänden. Er gilt als einer der ganz großen Allrounder des Alpinismus, souverän in Fels, Eis und in extremen Höhen. Am Donnerstag, 25. Oktober, 20 Uhr, gastiert er in der Festhalle Brühl mit dem Vortrag: „Meine schönsten Berge auf dieser Erde – Matterhörner der Welt“ lautet dessen Titel.

Kammerlander hat sich Gipfel ausgesucht, die dem Matterhorn in der Schweiz ähneln, und sie bestiegen. Der Shivling in Nordindien, die Ama Dablam unweit des Mount Everest in Nepal, der Mount Assiniboin in den kanadischen Rocky Mountains, der Stetind in Norwegen, der Mount Belalakaja in Russland – allesamt steil aufragende Obelisken. Darüber und über Begegnungen auf seinen Reisen spricht der Südtiroler. zg/kaba

Info: Restkarten ab 19 Euro (Abendkasse teurer) gibt es unter 06202/2 00 30.

