Im Osten ist viel los

Im Mannheimer Osten beteiligen sich 45 Gewerbetreibende an der diesjährigen Langen Nacht der Kunst und Genüsse. Geschäftsleute sind dabei und Gaststätten, aber auch Institutionen und Kirchen in Feudenheim, Wallstadt und Käfertal. Sie alle wollen sich und ihr Angebot in möglichst einladendem Ambiente präsentieren.

Um 18 Uhr eröffnet im Sanitätshaus Ramer in der Feudenheimer Hauptstraße Christian Schultz, SPD-Bezirksbeirat und Zweiter Vorsitzender der Bürgergemeinschaft, die Lange Nacht.

Bei den Wallstädtern schaut der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel vorbei, er eröffnet in der Physio-Praxis Walz (Mosbacher Str. 21) den erlebnisreichen Abend. In Käfertal sind diesmal nur zwei Teilnehmer aktiv – aber sie bieten dafür reichhaltig Programm. red

