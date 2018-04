Im Polizeiboot über den Neckar düsen

Anzeige

Mannheim.Die Feldbahn und das alte Polizeiboot sind startklar – ab Dienstag, 1. Mai, gibt es wieder regelmäßig Touren.

Die Schmalspurbahn dreht samstags, sonntags sowie an den Feiertagen ab 14 Uhr im Museumspark des Technoseum ihre Runden, die letzte Abfahrt ist um 16.30 Uhr. Die ehemalige Torfbahn aus dem Jahr 1961 durchquert auf einer etwa einen Kilometer langen Strecke den Museumspark. Das ehemalige Streifenboot der Mannheimer Wasserschutzpolizei, das am Museumsschiff unterhalb der Kurpfalzbrücke vertäut liegt, legt an denselben Tagen ab und schippert über den Neckar. Letzte Abfahrt ist hier um 17.30 Uhr.

Ehrenamtliche am Steuer

Mit dem Boot, das 1957 seine erste Fahrt aufnahm, können die Skipper zur Feudenheimer Schleuse, flussabwärts Richtung Neckarspitze oder in den Mannheimer Hafen düsen. Die Fahrten mit beiden Fahrzeugen werden von Ehrenamtlichen durchgeführt, die am Steuer oder am Ruder sitzen und sich um die Passagiere kümmern.