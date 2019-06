Im Spiel von Licht und Schatten

Mannheim.Im Luisenpark steht das kommende Wochenende ganz unter dem Motto „Farne und Funkien“. Denn von Freitag, 28. Juni, bis Sonntag, 30. Juni, finden dort von 10 bis 17 Uhr die Gärtnerischen Thementage zwischen Licht und Schatten statt.

Anders als Gräser und ähnliche Pflanzen bringen der Farn und die Funkien selbst die dunklen Ecken eines Gartens zum Leuchten: der urzeitliche Farn existiert seit etwa 400 Millionen Jahren und gilt als Dinosaurier unter den Pflanzen. Besonders beliebt ist der Farn wegen seiner immergrünen Farbe und seinen anmutigen Blattwedeln, die für Abwechslung im Garten sorgen. Lautmalerisch ist hingegen die Funkie, die das Funkeln schon im Namen stehen hat. Der Zweitname Herzblattlilie beschreibt die Blattform der Pflanze mit ihren intensiv duftenden, eleganten Blüten, treffend.

Neben einem Rundgang und einem Vortrag zum Thema wird auch täglich von 11 bis 15 Uhr gestaltet, gepflegt und kombiniert. Zusätzlich findet der Pflanzenmarkt in Kooperation mit der Staudengärtnerei Kirschenlohr statt. Der Treffpunkt für den Rundgang ist der Farngarten am Seerestaurant. Es muss für die Teilnahme lediglich der Parkeintritt entrichtet werden.

Neu im Herzogenriedpark

Der älteste Baum der Welt ist eine Fichte in der Region Dalarna in Schweden. Sie soll mehr als 9500 Jahre alt sein. Doch wie wird das Alter eines Baumes überhaupt ermittelt? Und wie alt können die unterschiedlichen Baumarten grundsätzlich werden? In der neuen Familienführung der Grünen Schule im Herzogenriedpark zum Thema „Baumgeschichte“, werden diese und andere Fragen beantwortet. Es wird auch beleuchtet, wie wichtig Bäume sind und welche Rolle sie für Tier und Mensch spielen – und wie Baumlimonade schmeckt. Anhand von Buchen, Eichen, Mammutbäumen und anderen Riesen, die im Park wachsen, wird die Führung am Samstag, 29. Juni, um 15 Uhr gestaltet. Erwachsene zahlen zuzüglich zum Parkeintritt drei Euro, Kinder zwei Euro für die Teilnahme. Außerdem ist eine anmeldung erforderlich unter der Telefonnummer 0621/ 4 10 05 54.

Am Sonntag, 30. Juni, werden ab 11 Uhr im Luisenpark Tänze der Mongolen, Tibeter und Uiguren vorgeführt. Bei dieser Tanz-Matinee im Chinesischen Garten wird die unerschöpfliche Tanzkultur Asiens begreiflich: Sei es der farbenfrohe tibetische Volkstanz, der in Stiefeln getanzt wird, oder der an stolze Reiter erinnernde Tanz der Mongolei. Auch der Tanz der Uiguren aus Zentralasien mit seinen anmutigen Hand- und Armbewegungen wird vorgeführt. Fehlen darf natürlich auch nicht der Tanz der Dai aus Chinas Südwesten, der die Bewegungen eines Pfaus imitieren. Die Darbietungen werden gezeigt von Protagonisten der Tanzschule Xiao Yi in Mannheim.

Kurpfälzer Allerlei

Evergreens aus vier Jahrzehnten bringen Regina und Hugo Steegmüller am Mittwoch, 3. Juli, ab 15.30 Uhr bei „Lieder und Sprich von de Palz“ auf die Seebühne im Luisenpark. Am Klavier begleitet das Paar Georg Metz. Die Veranstaltung ist kostenfrei – der Parkeintritt muss dennoch entrichtet werden. jeb

