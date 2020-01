Imaginale zeigt Figurentheater

Anlässlich der diesjährigen Imaginale präsentiert eine Vielzahl von Künstlern vom 31. Januar bis zum 9. Februar ihre Werke im Studio Feuerwache. Das Objekttheater „Paare sind feindliche Inseln – Rette sich, wer kann!“ (Bild) bildet am Freitag, 31. Januar, um 18 Uhr den Auftakt. Am selben Abend um 20 Uhr besucht Ilka Schönbein mit dem Puppentheater „Weißt du was? Dann tanze jetzt!“ die Alte Feuerwache. Das Kindertheaterstück „Cubix“ wird am Samstag, 1. Februar, um 11 und 15 Uhr aufgeführt, um 20 Uhr präsentiert Antje Töpfer „3 Akte – Das stumme Lied vom Eigensinn“. Das Musiktheater für Kinder „Nocturama“ beginnt am Sonntag, 2. Februar, um 14 und 17 Uhr. Um 18.30 Uhr gastieren Rasooly und a Goldring mit „The house by the lake“ im Studio Feuerwache. köja