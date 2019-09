Immer wieder originell

Mannheim.Eine einzigartige Konzertreihe war Das Vereinsheim schon immer, seit der Verleihung des Spielstättenpreises Applaus 2015 ist sie buchstäblich ausgezeichnet. Bessere Live-Erlebnisse wie die als Gesamtkunstwerk konzipierten Shows in Karlsruhe, Worms, Frankfurt und Mannheims Alter Feuerwache sind kaum vorstellbar.

Das liegt vor allem an der exzellenten Kern-Band um Popakademiker David Maier, Schlagzeuger Tommy Baldu und Tastenhistoriker Nico Schnepf. Die für jeden einzelnen Song neu erdachten Visuals von Haegar und der 360-Grad-Sound von Mixer Rouven Eller für die mitten im Saal in Wohnzimmer-Manier gestaltete Bühne spielen auch zentrale Rollen.

Zwei Sahnehäubchen

Das Sahnehäubchen auf diese jedes Mal originelle Mixtur setzen in der Regel die Gastmusiker: Am 11. September sind das in der Alten Feuerwache Albrecht Schrader von Jan Böhmermanns Begleit-Combo Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld und Oh Sleep. Hinter dem Projektnamen verbirgt sich der Bonner Sänger und Liedschreiber Florian Sczesny, dessen sanfte Stimme zu sphärischem Indie-Pop einen reizvollen Kontrast zum experimentierfreudigen, auch mal kraftvollen Vereinsheim-Sound verspricht. jpk

