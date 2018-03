Improvisationen über Freiheit

Anzeige

Heidelberg.„Standpunkte“ lautet der Titel des heute Abend beginnenden Kammermusikfestes im Rahmen des Festivals Heidelberger Frühling. Die namensgebenden Standpunkte befinden sich in Europa und in den USA. Nicht erst seit Präsident Donald Trump an der Macht ist, sind diese Territorien auch politisch teils sehr unterschiedlich geprägt. Entsprechend eröffnet ein prominenter Amerikakenner, der nicht nur Musikliebhaber ist, sondern sich vor allem in der Politik einen Namen gemacht hat, die Veranstaltung. Ab 18 Uhr spricht Norbert Lammert, Bundestagspräsident a. D., in der Stadthalle zum Thema „FREIHEIT. Improvisationen über ein zentrales Thema der Menschheitsgeschichte“. Im Anschluss erklingt ab 19.30 Uhr beim Eröffnungskonzert unter anderem Arnold Schönbergs 1942 im amerikanischen Exil entstandene „Ode to Napoleon Buonaparte“ für Streichquartett, Klavier und Sprecher.

Zu den Künstlern, die bei den „Standpunkten“ auftreten, gehört der amerikanische Geiger Benjamin Beilman. Er präsentiert am Freitag, 23. März, um 11 Uhr im Kammermusiksaal der Stadthalle Werke von Ludwig van Beethoven, Benjamin Britten und Frederic Rzewski.

Swing der 30er Jahre

Um 19.30 Uhr lässt im Großen Saal das Julian Bliss Septet mit „The Benny Goodman Show“ in Erinnerung an den großen Jazz-Klarinettisten den amerikanischen Swing der 30er und 40er Jahre des 20. Jahrhunderts wieder aufleben. Einen vor allem europäischen Standpunkt vertritt am Samstag, 24. März, um 19.30 Uhr im Großen Saal der Bariton Georg Nigl mit „Franz Schubert gesungen gespielt“.