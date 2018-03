In den Sternen liegt der Frühling

Anzeige

Mannheim.Was gibt es schöneres, als den Sternenhimmel zu betrachten? Und das auch noch im Frühling. Das Planetarium betrachtet heute, um 19.30 Uhr, in dem Vortrag „Sternenhimmel im Frühling“ die interessantesten Himmelsereignisse in dieser Jahreszeit – und zwar wissenschaftlich. Dabei geht es nämlich außerdem um die Jagd nach der geheimnisvollen dunklen Materie. Darüber berichtet die Videoshow „Phantom des Universums“, die an diesem Abend das erste Mal in Mannheim gezeigt wird. Astronom Michael Sarcander führt den Vortrag. Er ist seit mehr als 25 Jahren als technischer Leiter des Planetariums für die Produktion vieler Sternenshows verantwortlich. jor