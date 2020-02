In poetischen Welten

Hockenheim.Mit Cara gastiert eine Irish-Folk-Band am Samstag, 29. Februar, 20 Uhr, im Pumpwerk, die an Authentizität, Virtuosität und musikalischer Vielfalt hierzulande ihresgleichen suche. „Wenn sie spielen, eröffnen sich Klangräume und Bilder, die die Zuhörer mit auf eine Reise in poetische Welten nehmen und doch nie den Gegenwartsbezug verlieren“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Märchenhafte Balladen um Liebe und Verrat, um Zauberkraft, um Sehnsucht und Rache, um dunkle, stürmische Zeiten und die immer neu erblühende Hoffnung wechseln sich ab mit den typischen temperamentvollen Tanzmelodien, wie sie bis heute in den Pubs Irlands gespielt werden.

Seit 17 Jahren tourt die Band durch Deutschland und die Welt und spielt neben den traditionellen auch eigene moderne Songs und Tunes. Heute besteht die Band aus einer multinationalen Besetzung. Die charismatische Frontfrau Gudrun Walther, Sängerin und vielleicht versierteste Fiddlerin im Land, hat bereits zahlreiche Projekte mit namhaften Musikern realisiert. Ihre Kompositionen wurden von internationalen Bands gecovert. Mit Kim Edgar gehört eine der besten britischen Songwriterinnen zu Cara. Ihre am Klavier komponierten und eindrücklich interpretierten Songs spiegeln ihre Begeisterung für Horror und Mythen, Geschichte und Feminismus wider. Hendrik Morgenbrodt ist nicht nur ein herausragender Interpret der Uilleann Pipes – des irischen Dudelsacks.

Der gelernte Instrumentenmacher hat auch sämtliche Instrumente, die er bei Cara spielt, speziell für die Band gebaut. Der studierte Jazz-Gitarrist und Produzent Jürgen Treyz veröffentlichte über 80 CDs mit eigener Musik und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Schließlich gehört mit Aimée Courtney auch ein irisches Mitglied zur Band. zg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020