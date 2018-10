In Würde gereifter Querulant

Mannheim.Sechs Jahre hat sich Musikmeister Stephan Sulke Zeit gelassen, um an seinem neuen Album zu feilen. 2017 ist „Liebe ist nichts für Anfänger“ erschienen, und mit ihm kommt der 74-Jährige am Donnerstag, 25. Oktober, 20 Uhr, ins Capitol nach Mannheim. Angereichert werden seine Lieder mit Geschichten und viel Humor. Den hat Sulke nämlich immer noch als ständigen Begleiter dabei.

Feiner Humor

Mit „Uschi“ landete Stephan Sulke 1982 seinen größten Hit, der ihn auf Platz 3 der ZDF-Hitparade spülte. So weit oben in den Charts war er nie wieder, doch seine Fans wissen: Das hat nichts zu heißen. Denn der Liedermacher, Gitarrist und Keyboarder hat unermüdlich an seinem Gesamtwerk gearbeitet. Hat geschrieben, komponiert und gemalt, gesucht und gesammelt und zusammengetragen, was seinem feinen Sinn für Humor und Querulantentum entgegenkommt.

Sulke blickt heute entspannt auf sein Leben zurück und bleibt locker: Auf seinem jüngsten Album „Liebe ist nichts für Anfänger“ zeigt er seine Listigkeit ganz frisch und frei von äußeren Zwängen. Für seine aktuelle Tournee hat er ein Programm erarbeitet, das sich aus Bekanntem und Beliebtem sowie weniger präsenten Perlen seiner Kreativität speist. Seine Anhänger können sich zudem auf hintersinnige Kommentare, echte Späße und Überraschungen freuen, die den Abend mit Stephan Sulke zu einem Gesamtkunstwerk zusammenschweißen. Bei dem bekommt die Musik ebenso viel Raum wie das Zuhören und das Lachen.

Info: Donnerstag, 25. Oktober, 20 Uhr, Capitol, Mannheim; Karten für 29 oder 36 Euro unter Telefon 0621/3 36 73 33.

