Ina Müller folgt auf zwei Musiklegenden

Anzeige

Schwetzingen.Nach dem ausverkauften Start mit der Abschlusstournee von Folk-Ikone Joan Baez geben sich bei Musik im Park weiterhin Musiklegenden das Mikrofon im Schwetzinger Schlossgarten in die Hand – und bereiten Deutschpopstar Ina Müller (Mitte) den Boden: Zwar ist der Auftritt von Sir Van Morrison (links) am Donnerstag, 2. August, schon ausverkauft, doch für den Abend mit Tom Jones (rechts) am Samstag, 4. August, 20 Uhr, gibt es noch Karten ab 56,90 Euro (plus Gebühren) unter Telefon 0621/10 10 11. Der Großmeister des souligen Pop steht seit fünf Jahrzehnten auf der Bühne und ist auch mit 76 Jahren immer noch ein Energiebündel, wenn es darum geht, seine Fans mit Hits wie „Sex Bomb“, „She’s A Lady“, „Delilah“ und „It’s Not Unusual“ zu unterhalten. 2006 adelte ihn Queen Elizabeth – eine begeisterte Anhängerin des Tigers von Wales, der voraussichtlich auch Kostproben aus seinen exzellenten neuen Platten singen wird. Einen Tag später steht Ina Müller mit ihrer Band auf der Bühne in Schlossnähe. Ihre bisherigen fünf Studioalben wurden mit Gold und/oder Platin prämiert. Ihr sechstes, „Ich bin die“, enthält „13 neue Lieblingslieder für große Mädchen... und Jungs“. Man darf gespannt sein – Karten gibt es ab 45,90 Euro (plus Gebühren). sdo (Bilder: dpa)