Indianern auf der Spur

Frankenthal.Unter dem Motto „Leben wie die Indianer“ steht die 20. Kinderstadt, zu der das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Frankenthal am Samstag, 22. September, rund um die Zuckerfabrik einlädt. Dabei verwandelt sich das Areal auf dem Stephan-Cosacchi-Platz von 14 bis 18 Uhr in ein Indianerdorf mit Tipis, wilden Pferden und einem See mit bunten Kanus. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Aktions-, Spiel- und Bastelprogramm, bei dem sie unter anderem Kleidung und Stirnbänder gestalten, das Spurenlesen lernen, auf die Jagd gehen und Indianergeschichten lauschen können. Für Erwachsene ist der Eintritt frei, Kinder zahlen zwei Euro. mav

