Indisches Sommergefühl

Anzeige

Seine Arbeiten wurden in vielen Einzel- und Gruppenausstellungen in renommierten Kunstgalerien, Museen und Kunstvereinen gezeigt und auf Kunstmessen im In- und Ausland ausgestellt. Ein Höhepunkt in seiner Vita ist die Beteiligung an der 55. Biennale von Venedig (2013).

Insiderblick auf Kultur

Bei Manjari Sharma bestimmt der Insiderblick auf das exotische Märchenland den Charakter ihrer Arbeiten. Sie wurde 1979 in Mumbai geboren und verbrachte ihre Kindheit in jenem zauberhaften Land. Dieses vielfältige kulturelle Wissen um die tiefe Bedeutung von religiösen Symbolen und kultischen Handlungen schwingt bei ihren inszenierten Fotografien mit. Sie setzt dieses Wissen mimetisch und koloristisch in Szene. Dabei begreift sie das Medium Fotografie eher von der künstlerischen Seite her und inszeniert ausdrucksvoll die Votivbilder, die für die Kultur ihres Geburtslandes charakteristisch sind.

Manjari Sharma lebt heute in den USA. Ihre Arbeiten befinden sich in zahlreichen Privatsammlungen und namhaften Kunstgalerien, wie der Sammlung des Museum of Fine Arts in Houston, und dem Metropolitan Museum of Art in New York. Für ihr Werk wurde sie 2014 mit dem Center’s Curator’s Choice Award ausgezeichnet.

Beide Künstler haben bereits einmal zusammen ausgestellt. Das war im Kunstmuseum Moritzburg,

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.08.2018