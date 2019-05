Innenstadt wird zur Einkaufsmeile

Hockenheim.Wenn die Temperaturen steigen, wird es auf Hockenheims Straßen und Plätzen gesellig. Und dann wird es in der Rennstadt Zeit für das traditionelle Frühlingsfest. Dazu lädt von Freitag, 10. Mai, bis Dienstag, 14. Mai, der Hockenheimer Marketing Verein (HMV) auf dem Marktplatz ein.

Und nicht nur das: Zum Frühlingserwachen am Sonntag, 12. Mai, gibt es passend zum Muttertag viele Aktionen und besonderen Angebote rund um den verkaufsoffenen Sonntag. Schnäppchen- und Shoppingliebhaber sind ab 13 Uhr zum Bummel in die Innenstadt eingeladen. Zahlreiche Geschäfte beteiligen sich an dem Tag und sorgen für attraktive Angebote.

Eine Menge Spaß und Trubel verspricht der Rummel auf dem Marktplatz. Mit dabei sind viele Fahrgeschäfte wie Karussell und Autoskooter. Aber auch Schleckermäuler kommen bei Zuckerwatte, gebrannten Mandeln und Crêpes nicht zu kurz. Wer es lieber zünftiger mag, ist bei Bratwurst, Steak und anderem gut aufgehoben. Geöffnet hat das Frühlingsfest auf dem Marktplatz freitags und sonntags von 14 bis 22 Uhr, samstags von 17 bis 22 Uhr sowie montags und dienstags von 14 bis 21 Uhr.

Fischmarkt aus Hamburg

Die neuesten Modetrends, angesagte Accessoires, Lektüre für den anstehenden Sommerurlaub und viele andere schöne Dinge können in den Geschäften am verkaufsoffenen Sonntag, 12. Mai, in der Hockenheimer Innenstadt entdeckt werden. Von 13 bis 18 Uhr öffnen hier die Geschäfte ihre Türen.

Extra zum Stadtjubiläum macht der Hamburger Fischmarkt auf seiner Tour Halt auf dem Zehntscheunenplatz.

Von Freitag, 10. Mai, bis zum Sonntag, 12. Mai, erwartet die Besucher echte Fischmarkt-Atmosphäre mit den weltbekannten Marktschreiern, die ihre Angebote auf ihre humorvolle Art „gnadenlos“ billig an die Frau und den Mann bringen. Und mit Angeboten geizen sie bei ihrer Show auf keinen Fall.

Der „Biergarten an der Fischmarktschänke“ lädt zur Einkehr mit Grillwurst, Fischbrötchen oder süßen Leckerei ein. aw

