Innovation in zwei Bereichen

Mannheim.Bertha Benz, die Frau des Erfinders des ersten Automobils mit Verbrennungsmotor in Mannheim, machte die erste Fernfahrt und bewies damit vor über hundert Jahren die Tauglichkeit des neuartigen Gefährts. Auf ihren Spuren ermöglicht die Stadtführung „Bertha Benz führt durch die Stadt der Erfinder“ am Samstag, 29. Februar, 11 Uhr, Einblicke in die Welt Mannheimer Erfindungen und Innovationen aus Kultur, Technik und Gesellschaft.

Die Quadratestadt habe vielen Machern und Visionären die nötigen Voraussetzungen für ihren „Erfindergeist und ihre Innovationskraft“ geboten, so die Tourist Information Mannheim. Vor dem Barockschloss werden die Teilnehmer abrundend zu einer eigenständigen Erkundung der „Kurpfälzer Meile der Innovationen“ entlassen. Die Führung kostet elf, für Kinder von sechs bis 14 Jahren acht Euro. Treffpunkt ist das Benz-Denkmal an der Augustaanlage. Eine Voranmeldung wird empfohlen. Eine spontane Teilnahme ist nur möglich, wenn es noch freie Plätze gibt.

„Street-Art“-Galerie

Auch in der Kunst gilt Mannheim als innovativ. Das beweist die Stadtführung „Stadt. Wand. Kunst – Street-Art in den Quadraten“ am Sonntag, 1. März, um 14 Uhr. Seit 2013 kämen Street-Art-Künstler nach Mannheim, um mehrstöckige Häuserflächen in urbane Kunstwerke zu verwandeln, so die Tourist Information. Bei der eineinhalbstündigen Führung durch die Innenstadt können diese für neun Euro bestaunt werden. Ermäßigte zahlen sechs Euro. Treffpunkt ist das Quadrat F6, 1-5. soge

