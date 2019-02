Ins Kostüm geschlüpft – und los!

Fest in der Hand der Narren sind auch Schwetzingen und Hockenheim sowie die umliegenden Gemeinden, die es bei Umzügen und Fastnachtspartys ordentlich krachen lassen. Gefeiert werden darf hier gern über mehrere Tage – Gelegenheiten dafür bieten sich auf jeden Fall zuhauf.

Schwetzingen: Der 65. Kurpfälzer Fasnachtszug startet am Dienstag, 5. März, um 15.01 Uhr und schlängelt sich durch die Innenstadt – von der Lindenstraße geht es über Kronen-, Hebel und Schlossstraße zum Schlossplatz und in die Carl-Theodor-Straße. Weiter führt der Weg über Nadlerstraße, Kaufland-Kreisel, Mühlen- und Friedrich-Ebert-Straße. Knapp 80 Zugnummern sind gemeldet. Entlang der Strecke sind viele Getränke- und Essensstände zu finden. Den Startschuss gibt die Churfürstlich-Privilegierte Böllerschützen Compagnie Churpfalz.

Hockenheim: Unter dem Motto „60 Jahre uff de Gass, un imma noch än hölle Spass“ bahnt sich der 60. Hockenheimer Fastnachtszug am Samstag, 2. März, seinen Weg durch die Innenstadt. Los geht es um 13.31 Uhr in der Unteren Hauptstraße, von wo sich der närrische Lindwurm über Obere Hauptstraße, Rathausstraße, Marktplatz und Jahnstraße bis zur Heidelberger Straße schlängelt. Gute-Laune-Garantie herrscht bereits ab 12 Uhr auf dem Marktplatz, wo ein DJ den Jecken ordentlich einheizt und bis 18 Uhr für Jubel, Trubel, Heiterkeit sorgt.

Brühl: Freunde des Straßenkarnevals merken sich auch den 62. Brühler Fastnachtszug am Dienstag, 5. März, ab 13.01 Uhr im Kalender vor.

Ketsch: Die 67. Auflage des Fastnachtszugs startet in der Enderlegemeinde am Sonntag, 3. März, um 14.01 Uhr. Aufgrund der Baustelle in der Schwetzinger Straße verläuft der Zugweg anders als im vergangenen Jahr: Vom Bruch geht es zum ehemaligen Gasthaus „Hirsch“ und rechts ab in die Hockenheimer Straße. Der Lindwurm auf Einladung der IG Ketscher Vereine zieht sich weiter durch die Hebelstraße, biegt in die Kolpingstraße ab und kehrt über die Gutenbergstraße zurück aufs Festgelände im Bruch. Dort schließen sich eine Party und die Prämierung an. Entlang des Zuges gibt es freilich „närrische Tankstellen“. Überregional beliebt ist der „Lumbeball“ in der Rheinhalle. Dort herrscht am Samstag, 2. März, ab 19.11 Uhr Verkleidungspflicht, wenn Sunshine-live-DJ Falk Otto und DJ Dimi zur Sause bitten.

Altlußheim: Halbzeit im Umzugstrubel der Region Schwetzingen/Hockenheim markiert der Rosenmontagszug, der um 14.02 Uhr startet. Seine Aufstellung nimmt er in Kirschen- und Hauptstraße, sein Weg führt über Haupt- und Hockenheimer Straße in die Tulla-, Uhland- und Körnerstraße zurück zur Hockenheimer Straße und in die Kirschenstraße, wo er sich in Richtung B 39 auflöst. sz

