Mannheim.Den kreativen Herzschlag der Stadt in einem pulsierenden Stadtteil erleben, oder auf Streifzug mit Mannheims Nachtwächter sein – die Stadtführungen geben wieder interessante Einblicke aus unterschiedlichen Perspektiven.

Beim Rundgang „Szeneviertel Jungbusch“ am Sonntag, 20. Oktober, geht es um den aufstrebenden, kreativen und jungen Stadtteil. Der Jungbusch war früher wegen seiner Nachbarschaft zum Handelshafen das Arbeiter- und Sackträgerviertel. Über die Jahre ist die Gegend zum Szene-Treffpunkt avanciert.

Fassaden in der Nacht

Die Mischung zwischen Kreativszene und kulturellem Schmelztiegel zeigt sich beim Gang durch das bunte Viertel. Beginn ist 16 Uhr, die Führung dauert rund anderthalb Stunden und kostet 8 Euro beziehungsweise 6 Euro für Kinder bis 14 Jahre. Treffpunkt ist an der Teufelsbrücke, Verlängerte Jungbuschstraße.

Unterwegs in Mannheims dämmerigen Gassen können Besucher des Stadtrundgangs „Streifzug mit dem Nachtwächter“ sein – und zwar am Freitag, 18. Oktober, um 20 Uhr. In den Straßen der westlichen Oberstadt verschleiert die Nacht das Leben – dabei erstrahlen historische Fassaden, etwa des Barockschlosses, in besonderem Glanz. Diese Atmosphäre wird umrahmt von Erzählungen von Carl Theodor und der „guten alten Zeit“ der Kurpfalz, vielen Anekdoten über die Tätigkeiten der Nachtwächter und anderer „unehrlicher“ Kollegen.

Anmeldung erforderlich

Diese Kostümführung dauert etwa anderthalb Stunden und kostet 10 Euro, beziehungsweise 8 Euro für Kinder bis 14 Jahre. Der Treffpunkt ist im Ehrenhof, Eingang Schlosskirche. Eine Voranmeldung ist erforderlich. jor

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.10.2019