Ironischer Blick zurück auf 35 Bühnenjahre

Mannheim.Einen kabarettistischen Rückblick auf die vergangenen 35 Jahre gibt es am Samstag, 9. November, 20 Uhr, in Gehrings Kommode in Mannheim-Neckarau von Franz-Josef Feimer: Der Pianist und Humorist hat sich für sein „Finale“ viel vorgenommen.

Privat, politisch, gesellschaftlich: Es ist viel passiert in dreieinhalb Jahrzehnten, und Feimer wäre nicht Feimer, wenn er nicht genau hingesehen hätte. Pointiert und schlagfertig, natürlich mit viel Musik, sorgt er für Gänsehautmomente und großes Gelächter. Auch aktuelle Themen hat Feimer im Blick. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.11.2019