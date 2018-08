Italienische Lieder im Luisenpark

Anzeige

Mannheim.Der Seebühnenzauber im Mannheimer Luisenpark steuert seinem Ende entgegen – und hat einen Klassiker zu bieten: Götz Alsmann ist am Freitag, 17. August, 20 Uhr, mit seiner Band zu erleben und präsentiert sein Programm „... in Rom“.

Wenn Alsmann die Bühne betritt, ist schnell klar: Hier steht ein echter Entertainer alter Schule auf der Bühne. Mit seiner Band hat sich der 61-Jährige in den letzten Jahren Ziele ausgesucht, die für die Musik, aber auch für ihn selbst eine wichtige Rolle spielen.

Nach Paris und dem Broadway in New York ist er mit „... in Rom“ an einem zentralen Punkt angekommen; die tausendjährige Stadt gilt nicht umsonst als Wiege der Unterhaltungsmusik: In Italien entstanden Tarantella, Canzone und mediterraner Schlager.