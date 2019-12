Jahreswechsel mit allen Sinnen feiern

Mannheim.Am Mannheimer Wasserturm auf dem Friedrichsplatz werden sich auch an diesem Jahresende zur mitternächtlichen Feuerwerksstunde zahllose Menschen in die Arme fallen und auf das neue Jahr anstoßen. Rund um das Wahrzeichen der Stadt – und freilich auch in etwas weiterer Entfernung – bieten zuvor vielerlei Veranstaltungen die Gelegenheit, sich am Dienstag, 31. Dezember, gebührend auf diesen Moment einzustimmen.

Allerdings: Für die zum Publikumsrenner avancierte Silvesterveranstaltung am Nationaltheater unter dem Motto „Geschöpfe der Unterwelt – Helden, Götter, Fabelwesen“, die in der Oper des Hauses mit „Orpheus in der Unterwelt“ im Schauspiel bei „Istanbul – Theaterstück mit Musik von Sezen Aksu“ und „Der Fluch der Tantaliden“ eingeläutet wird, hieß es zuletzt: „Im Moment sind für die Silvesterfeier keine Tickets mehr verfügbar“.

Unweit des zweiten Knotenpunkts, an dem alljährlich Heerscharen von Himmelsschauern um Mitternacht zusammentreffen – der Kurpfalzbrücke –, lädt das Capitol zu seiner Silvesterparty ein. Unter dem Credo „Der perfekte Start ins neue Jahr 2020!“ sorgen dabei die Bands Back To The 80s und Die dicken Kinder für ausgelassene Feierstimmung. Back To The 80s bieten zunächst eine bunte Mischung aus Pop, New Wave, Rock, Funk und Neuer Deutsche Welle. Danach wird Chris Becker mit seiner Kult-Formation Die Dicken Kinder die Temperaturen im Saal nach oben treiben. Das vorausgehende Silvesterbuffet ist indes bereits ausverkauft.

„Fürstlich feiern“

„Fürstlich Feiern“ heißt es auf der anderen Neckarseite bei der Silvesterparty im Gartensaal und Außenbereich des Mannheimer Barockschlosses. DJ Jameleon legt dabei House, Black und Charts aus den vergangenen drei Jahrzehnten auf. Die Gäste werden dazu ermuntert, sich richtig in Schale zu werfen – „in dieser Nacht gibt es kein overdressed!“, heißt es in der Ankündigung.

Musik von Bach, Händel, und Crames erklingt dagegen beim Festlichen Silvesterkonzert in der Christuskirche. Nikolaus Friedrich (Klarinette), das Trompetenensemble Falk Zimmermann und die Sinfonietta Mannheim musizieren hier unter Leitung von Johannes Michel. Zusammen mit Carmenio Ferrulli spielt Michel anschließend noch ein „Orgelfeuerwerk“-Konzert mit Werken von Widor, Lefebure-Wely, Dubois sowie Edward Elgars „Pomp and Circumstance“.

Harter Sound

Wiederum völlig anders präsentiert sich die musikalische Ausrichtung, auf die sich die Besucher des MS Connexxion Complex in Mannheim-Neckarau gefasst machen dürfen: „SLVSTR - Hard ins neue Jahr“ lautet dort die Handlungs- und Tanz-leitende Maxime, die mit Hard Techno, Dark Techno und Drum and Bass auf vier Floors (Kolbenhalle, Mainfloor, Tanzsaal, Stahlwerk) ausformuliert wird.

Nicht nur die Ohren und den Bewegungsapparat, sondern dezidiert auch den Gaumen spricht die „Dine & Dance“-Veranstaltung an, bei der zum Silvesterabend im Bootshaus am Fernmeldeturm Genuss und Party vereint werden. Ein Fünf-Gang-Menü mit Mitternachtsbuffet und Getränken sowie ein musikalisches Rahmenprogramm und ein Gala-Feuerwerk erwarten dort die Besucher. Es besteht auch die Möglichkeit, einfach erst nach dem Menü zur Party zu kommen. Gefeiert wird auch hier bis in die frühen Morgenstunden. Und nicht zuletzt – auch wenn dieser Hinweis hier am Ende steht - gibt es in der ab 19 Uhr geöffneten Mannheimer Jazz-Café-Bar Kazzwoo (K2, 23) von 20 bis 0 Uhr Livemusik – und zwar Piano-Boogie-Woogie und Chanson. Anschließend wird bei Jazz, Blues, Rhythm & Blues, Funk und Soul getanzt. Der Eintritt frei, eine Hutspende erbeten. Buffet gibt es für fünf Euro Unkostenbeitrag.

