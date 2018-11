Johanniskreuz.Mandoline, Mandola, Gitarre und Percussion – in dieser ungewöhnlichen Besetzung verzaubert das Ensemble Hikari am Freitag, 16. November, 19 Uhr, sein Publikum im Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz.

Die Musiker spielen Werke von Takashi Yuasa, Goshi Yoshida und Hiroyuki Fujikake, aber auch Lieder aus Italien, Spanien und Südamerika. Mit dem Konzert leiten die Organisatoren das Finale der Ausstellung „Handwerk-Kunst-Handwerk – Japan trifft Pfalz“ ein, die noch bis zum 25. November im Haus der Nachhaltigkeit zu sehen ist.

Konzertkarten kosten für Erwachsene 12 Euro an der Abendkasse, Kinder bis 14 Jahre zahlen 6 Euro. Der Veranstalter bittet um Reservierung unter hdn@wald-rlp.de to

