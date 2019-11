Jazz oder Psychedelic?

Mannheim.Der 1982 im kalifornischen San Diego geborene William Bensussen, bekannt als The Gaslamp Killer, wird am Sonntag, 17. November, ab 20 Uhr die Alte Feuerwache Mannheim bei seiner „Airplane Mode“-Tour zum Beben bringen.

Funkige Beats und stimmungsvolle Brüche, aufwühlender Gesang – The Gaslamp Killer schafft mit seinem Mix atemberaubende Soundcollagen. Daraus entsteht Hip-Hop, Horrorcore, Trip Hop, SciFi-Jazz oder auch Psychedelic – sein Repertoire ist vielfältig. Bei seinen Live-Auftritten haben sowohl Rock und Funk als auch Hip-Hop und Jazz ihren ganz besonderen Platz. Dieser außergewöhnliche Stil macht ihn schon seit Jahren zu einem beliebten Gast auf Festivals und Konzerten weltweit.

Bensussen stammt aus einer jüdischen Familie mit einem türkisch-libanesisch-litauischen Ursprung – der US-DJ und Produzent lebt also das Multikulturelle. Schon in seinen jungen Jahren war er in der Musikszene aktiv und arbeitete nebenbei in verschiedenen Plattenläden, um sich selbst eine große Plattensammlung anzulegen.

Seine Leidenschaft zur Musik brachte ihn nach Los Angeles, wo er schon bald zu einem festen Bestandteil der DJ- und Produzenten-Szene wurde. Er gründete gemeinsam mit anderen Künstlern die „Low End Theory“, eine Clubreihe im Zentrum von LA. In der Geburtsstadt seiner Karriere wird er oft als „der großartigste und beliebteste DJ der Stadt“ betitelt.

Mit seiner neuen Clubnacht-Reihe „Airplane Mode“ begeistert er seine Fans mit purer Energie und sorgt regelmäßig für Euphorieausbrüche.

Freund mit auf der Bühne

Mit dabei ist der DJ Mr. Ebs und sein guter Freund Kutmah, der ein weiterer prominenter Vertreter der Los Angeles Beat Szene ist.

Info: Sonntag, 17. November, 20 Uhr, Alte Feuerwache Mannheim. Tickets (13 Euro plus Gebühren) unter: altefeuerwache.com

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.11.2019