Jazz zwischen Traktoren

Mannheim.Die Konzertreihe „Musik plus“ im John-Deere-Forum auf dem Mannheimer Lindenhof geht in die neue Saison. Am Sonntag, 15. April, 19 Uhr, ist es so weit: Diesmal zu Gast: die Klarinettistin Irith Gabriely. Die „Queen of Klezmer“ bildet zusammen mit Norman Reaves (Violine), Stefan Welsch (Cello), Peter Przystaniak (Klavier) und Special Guest Anja Stroh (Mezzosopran) das Ensemble Colalaila. Die Gruppe spielt ihre ausdrucksstarke Musik inmitten der Sonderausstellung „100 Jahre Traktoren“, ein Repertoire von Klezmer über Klassik und Jazz sowie eigenen Kompositionen von Peter Przystaniak. Dazu erzählt Gabriely chassidische Geschichten und gibt so einen Einblick in das jüdische Leben. sdo