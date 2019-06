„Jeder hat zumindest etwas Macht“

Zu Midnight Oils Zeilen „How can we dance when our earth is turning? / How do we sleep while our beds are burning?“ hat eine ganze Generation getanzt. Nicht alle hatten dabei auf dem Schirm, dass es der Band um die zum Beispiel von Diesel-Nutzung und Klimaerwärmung bedrohte Natur ihrer Heimat geht. Die für einen Welthit recht ungewöhnlichen Fragen „Wie können wir tanzen, wenn unsere Welt sich auf den Kopf stellt? /Wie können wir schlafen, wenn unsere Betten brennen?“ (Was so viel heißt wie: Es ist allerhöchste Zeit, aufzuwachen) könnten gestern der „Fridays for Future“-Generation auf den Leib geschrieben worden sein.

Dabei stammen sie aus dem Lied „Beds Are Burning“, dessen Text Sänger Peter Garrett und Co. 1987 veröffentlicht haben. Der Umweltaktivist sprach im Telefoninterview mit dieser Zeitung unter anderem darüber, ob es nicht zum Verzweifeln ist, dass sich in den 32 Jahren danach kaum eines der Probleme hat lösen lassen. Denn Garrett kann das aus drei Perspektiven beurteilen: Als für die Umwelt engagierter Rockstar wie Sting, als Öko-Aktivist und als verantwortlicher Minister seines Landes. Dass seine 2016 nach 14 Jahren Pause wiedervereinigte Band am Freitag, 21. Juni, beim vorerst letzten Konzert des Zeltfestivals Rhein-Neckar auf dem Maimarktgelände auftritt, ist natürlich auch ein Thema. Zumal Midnight Oil zuletzt 1990 in der Region zu hören waren.

Mister Garrett, Midnight Oil waren eine der erfolgreichsten australischen Bands. Haben Sie sich ausschließlich deshalb getrennt, weil Ihre politische Karriere nicht mit der Musik vereinbar war?

Peter Garrett: Ja. Ein Amt in der Regierung lässt kaum Zeit für etwas Anderes.

Wie erhebend war es dann für Sie, 2016 in Ihr ursprüngliches Element zurückzukehren? Auf der Rock-Bühne bekommt man ja sehr wahrscheinlich den sehr viel ungeteilteren Applaus?

Garrett: Das ist richtig. Aber um die Wahrheit zu sagen: Ich hätte nie erwartet, noch einmal Vollzeitmusiker zu werden. Eigentlich war die Idee, nebenher etwas Musik zu machen und mich hauptsächlich weiter um Umweltprobleme oder die Angelegenheiten der australischen Ureinwohner zu kümmern. Passiert ist es dann doch, als wir uns getroffen haben, um ein wenig miteinander zu spielen.

Das fühlte sich wahrscheinlich an, als wäre kein Tag vergangen, geschweige denn 14 Jahre. Oder?

Garrett: Das klingt wie ein Märchen, aber es war tatsächlich so. Das klang auf Anhieb zu gut, um nicht wieder auf Tournee zu gehen. Und als wir dann unterwegs waren, hat es uns sehr überrascht, wie viele Leute zu den Konzerten kamen. Das hat uns ermöglicht, wieder als Band durch die Welt zu reisen.

Wie geht man nach der langen Pause mit der Energie um, die einem vom Live-Publikum entgegenschlägt?

Garrett: Es ist besser, diese Energie entsteht, als dass man sie nicht bekommt (lacht). Ich weiß, was Sie meinen. Aber das ist kein Problem oder irgendwie schwierig, sondern wunderbar. Ich finde es bemerkenswert, dass es mir immer noch passiert. Der Austausch von Energie zwischen der Band, mir als Performer und dem Publikum bei den Konzerten ist wundervoll. Da läuft sehr viel Kommunikation, ohne dass ich viel rede – visuell und musikalisch. Die Band und ich fühlen uns hinterher großartig, glauben Sie mir.

Fliegen Ihnen dann unterwegs Ideen für neue Songs zu? Das letzte Studioalbum „Capricornia“ ist mehr als 17 Jahre alt.

Garrett: Normalerweise haben wir auf Tour nie viel geschrieben. Unsere Songwriter und manchmal auch ich bringen meist Ideen in die Band ein, indem wir sie auf CDs verteilen. Tatsächlich arbeiten wir aber gerade unterwegs an neuem Material – was uns selbst massiv überrascht. Davon können wir auch schon Einiges live spielen. Aber wir haben keine fixe Setliste, sondern stellen das jeden Abend neu auf die Beine, um jedes Mal etwas Spezielles zu kreieren und keine Automatismen aufkommen zu lassen. Das fühlt sich freier und organischer an, als ob man sich selbst in ein festes Programm steckt und das immer wieder abspult.

Sie waren selbst Politiker, sogar Umweltminister. Können Sie fassen, was hochrangige Politiker teilweise für einen Unsinn zum Thema Klima reden – und entscheiden. Allen voran US-Präsident Donald Trump, der sogar zum Entsetzen von Teilen der amerikanischen Industrie den Weltklimavertrag von Paris aufgekündigt hat?

Garrett: Das ist wirklich kaum zu glauben. Und furchterregend, Wir müssen es schaffen, solche Leute, speziell die, die an der Macht sind, von den Fakten zu überzeugen. Unser Leben hängt davon ab – in Australien besonders.

Sie waren Umweltaktivist und als Politiker in der Position, etwas zu verändern. Neben Sting oder U2-Sänger Bono waren Sie eine der lautesten Stimmen in der Rockmusik, die die dringlichen Umweltprobleme von heute vorhergesagt haben. In welcher Position hat man mehr Einfluss? Sie sind ja der einzige Mensch, der das aus eigener Erfahrung beantworten kann, oder?

Garrett: Die Frage stellt sich für mich so nicht. Ich bin nämlich fest überzeugt, dass jedes Individuum zumindest etwas Macht hat, um in seiner unmittelbaren Umgebung etwas zum Positiven zu verändern. Sei es zuhause oder am Arbeitsplatz. Regierungen können natürlich Dinge bewirken, die für Einzelne nicht möglich sind. Dafür werden wir gewählt und bezahlt. Aber wir brauchen die Menschen, die Forderungen stellen und ihre Wünsche formulieren. Nur so können Regierungen tun, was für die Bevölkerung richtig und wichtig ist. So wird daraus eine für alle vorteilhafte Beziehung. Als Aktivist und Künstler bin ich persönlich in der Lage, Themen zu setzen, die auch wahrgenommen werden. Manchmal kann man Entwicklungen stoppen mit einer erfolgreichen Kampagne, manchmal nicht. Dagegen kann ich als Minister Probleme konkreter angehen: Programme entwickeln und umsetzen, Gesetze oder Verordnungen auf den Weg bringen.

Zum Beispiel?

Garrett: Als Minister konnte ich ein Programm umsetzen, das der Aborigines-Bevölkerung hilft, sich für die Arbeitswelt zu qualifizieren. So etwas wäre mir unmöglich gewesen, ohne Regierungsmitglied zu sein.

Manche Politiker sprechen von Entzugserscheinungen, wenn es um den Verlust von Macht oder einfach nur vom ständigen Gefragt-Sein, also der Bedeutung in der Öffentlichkeit geht. Wie fühlte es sich an, als Sie nicht mehr Minister waren?

Garrett: In meinem Fall ist es ja so, wie Sie es vorhin angedeutet haben: Ich bin wahrscheinlich der einzige Musiker, der jemals auf so einem hohen politischen Level gearbeitet hat. Als meine Ministertätigkeit zu Ende ging, war ich also nicht nur enttäuscht. Denn wie schon gesagt: Für mich hat jeder einzelne Einfluss. Und wenn ich das Glück habe, mit tollen Musikern in einer Band zu spielen, bewirkt das auch etwas. Und das ermöglicht mir die Freiheit und stimuliert mich, weiter politisch als Umweltaktivist zu arbeiten.

Wenn man sich den Text Ihres größten Hits „Beds Are Burning“ anhört, müssten Sie eigentlich verzweifelt sein. Im Prinzip haben Sie darin die aktuelle Klimadebatte schon 1987 zusammengefasst – und in mehr als 32 Jahren hat sich fast nichts Zählbares getan.

Garrett: Verzweifelt würde ich das nicht nennen. Ich bin davon überzeugt, dass menschliche Gesellschaften in der Lage sind, diese Probleme zu meistern. Auch wenn die Chancen dafür momentan nicht gut aussehen. Aber wir müssen begreifen, dass wir an einem Wendepunkt stehen und jetzt etwas geschehen muss, besonders was das wahrhaft globale Thema Klima-Chaos angeht. Das ist die größte Herausforderung für die Menschheit in den nächsten 25 Jahren – oder noch länger. Gleichzeitig werden in einigen Staaten unsere Ideale Freiheit, Demokratie und Gleichberechtigung in Frage gestellt. Dem müssen wir massiv entgegentreten, wenn wir all die zivilisatorischen Errungenschaften nicht wieder verlieren wollen.

Was ist zu tun?

Garrett: Dafür müssen wir die Zivilgesellschaft stärken. Die politische Beteiligung stärken, die Bildung.

Und klimapolitisch? Was sollte jeder Einzelne mit dem Einfluss jetzt tun, den Sie ihm zuschreiben, um am Wendepunkt in die richtige Richtung zu kommen?

Garrett: Drei Dinge: Das erste ist, Dinge für Andere zu tun. Das zweite sollte sein, die eigene Umweltverschmutzung zu reduzieren, wo immer es möglich ist. Dasselbe von der eigenen Regierung, den Parlamentsabgeordneten, den Wirtschaftsunternehmen zu verlangen, ist das Dritte. Allen muss die Dringlichkeit klar sein.

Es gibt aber auch Hoffnung – oder wie bewerten sie die „Fridays for Future“-Bewegung, bei der in Europa massenhaft Schüler für bessere Klimapolitik demonstrieren?

Garrett: Das ist wirklich ein tolles Signal, da stimme ich überein.

