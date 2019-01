Jeder kann heute ein Künstler sein

Mannheim.Kaum ein anderes Medium beeinflusst unser Alltagsleben so stark wie das Smartphone. Mit ihm planen wir unseren Tagesablauf, pflegen unsere Kontakte, surfen im Internet – und fotografieren. Die ungeheure Menge an Nutzern eröffnet ungeahnte Möglichkeiten sozialer, pädagogischer und vor allem auch künstlerischer Praxis.

Ausstellung und Tagung

Das Zephyr, der Raum für Fotografie in Mannheim, nimmt sich deshalb nun des Smartphones an – und zwar in Form einer Ausstellung, die am Sonntag, 3. Februar, beginnt (bis Sonntag, 3. März) und einer internationalen und interdisziplinären Tagung vom 28. Februar bis 2. März (Donnerstag bis Samstag). Beides findet unter dem Titel „smart as photography – be an artist today!“ statt. Auf der Tagung werden nationale wie internationale Künstler und Wissenschaftler Fragestellungen erörtern, die zu einem weitergehenden Verständnis der Smartphone-Fotografie führen sollen.

Seit 2010 befindet sich das Zephyr im Museum Bassermannhaus in C 4,9. Getragen wird es von den Reiss-Engelhorn-Museen, der Curt-Engelhorn-Stiftung und dem Kulturamt der Stadt Mannheim. sba

