Jeder Nachbar steht unter Verdacht

Mannheim.Turbulente Geschehnisse, lustige Verwicklungen und Spannung – das waren schon öfter die Erfolgsgaranten für Kriminalkomödien im Oststadttheater. Nun steht am Freitag, 2. November, um 20 Uhr eine Premiere an, bei der zudem der Autor des Stücks gut bekannt ist: Uwe von Grumbkow, der mehrfach am Oststadttheater erfolgreich Regie führte, hat „Leichen tratschen nicht“ geschrieben.

„Tatort“-Erfahrung

Im Mittelpunkt steht eine Frau Schnabel, gespielt von seiner Frau Suse von Grumbkow. Nur kurz verschlägt es ihr die Sprache, als sie im Treppenhaus über eine Leiche stolpert. Doch Frau Schnabel kann nichts erschüttern, und sie fängt an, auf eigene Faust zu ermitteln. Neugierig schleicht sie durch das Treppenhaus, denn ihrer Meinung nach hat schließlich jeder Nachbar ein Motiv.

Außer mehreren Nachbarn tritt auch ein falscher Kommissar auf – in Person von Knut Frank, auch er in vielen Rollen beim Oststadttheater seit Jahrzehnten bewährt. In einer weiteren Rolle ist Helena Fuladdjusch zu sehen, die zuletzt in „Die Schutzflehenden“ im Nationaltheater sowie im ARD-„Tatort“ „Der Rote Schatten“ zu erleben war.

Autor und Regisseur Uwe von Grumbkow war früher auch am Nationaltheater tätig. Sein Regiedebüt am Oststadttheater gab er im Jahr 2010 mit „Nie mehr arbeiten!“ Als Schauspieler sah man ihn bei den Festspielen in Heppenheim und im Film „Coming in“ an der Seite von Franka Potente, am Oststadttheater auch in Erich Kästners Klassiker „Drei Männer im Schnee“.

