Jeder Tag abwechslungsreich

Mannheim.Auf der Bühne zwischen Wasserturm und Rosengarten präsentieren Vereine, Freizeitkünstler, Schulklassen und Jugendgruppen auch in dieser Woche, immer ab 18 Uhr, ein täglich wechselndes Abendprogramm. Am Sonderstand „Informieren und Helfen“, der am Hirtenpfad in der Nähe des Zugangs vom Rosengarten steht, verkaufen Ehrenamtliche von gemeinnützigen Organisationen Selbstgemachtes zugunsten sozialer Projekte. Sie informieren und verkaufen täglich von elf bis 21 Uhr.

Am heutigen Donnerstag führt das Jugendhaus Erlenhof seine Weihnachtsshow auf. Der Sonderstand gehört an diesem Tag der Jugend von PLUS (Psychologische Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar). Lautstarke Tänzer bringt Trainerin Clarissa Schneider-Wirsching am Freitag, 14. Dezember, auf die Bühne. Währendessen informieren die GlücksPaten am Sonderstand über ihren Wunschbaum. Die Band Paul meets a Sharp Thing soll am Samstag, 15. Dezember sowohl bekannte, als auch seltener gespielte Weihnachtslieder gefühlvoll interpretieren. Am Sonderstand verkauft der Landfrauenverband des Bezirks Mannheim am Wochenende, 15. und 16. Dezember, die reiche Quittenernte des Sommers – in Form von Gelees und Marmeladen. Deutsche Weihnachtslieder spielt die Big Band Friday Afternoon des Max-Planck-Gymnasiums Ludwigshafen dann am Sonntag, 16. Dezember.

Zum Wochenstart verkauft die Reha-Südwest Regenbogen am Montag, 17. Dezember, von Schulkindern gebasteltes. Später bieten das Tanzstudio 1st Foor und die Rompin’ Stompin’ Line Dancers ein Potpourri aus Kindertanz und Line Dance. Am Dienstag, 18. Dezember, rappen und singen die Kinder aus dem Jugendhaus Herzogenried, während die Badenia-Loge N. 1 von Baden Weihnachtliches verkauft. Das Weihnachtsprogramm des Jugendblasorchesters der Mannheimer Bläserphilharmonie ist am Mittwoch, 19. Dezember an der Reihe, während der Kiwanis-Club Mannheim-Kurpfalz am Sonderstand „Informieren und Helfen“ vertreten ist. pam

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018