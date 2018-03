Jenseits des Mainstreams

Anzeige

Heidelberg.Zwei Alternative-Konzerte stehen in der Halle 02 in Heidelberg in dieser Magazin-Woche an: Faber und Sol Heilo geben sich die Ehre.

Mit seinem Debüt „Sei ein Faber im Wind“ landete der 23-Jährige einen Volltreffer und schaffte es direkt in die Top 20 der deutschen Alben-Charts. Darauf erzählt er mit viel Hingabe Geschichten aus seinem bewegten Leben – live zu hören am Donnerstag, 22. Februar, um 20 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 23 Euro plus Gebühren.

Sol Heilo wird am Samstag, 24. Februar, 19 Uhr, von ihrer „Skinhorse Playground“-Tour nach Heidelberg geführt. Nach ihrer Karriere mit dem norwegischen Folk-Quartett Katzenjammer war es für sie ein ziemlich selbstverständlicher Schritt, auf Solopfaden zu wandeln. Wer sie live hören will, bekommt Vorverkaufskarten zu 17 Euro plus Gebühren. Info: Halle 02, Heidelberg. Karten unter: halle02.de sdo