Jenseits von Yin und Yang

Mannheim.Er steht symbolisch für Harmonie und Einklang, für Gleichgewicht und Symmetrie, für Ordnung und Frieden – der goldene Schnitt. Die Kunstwelt prägt das Ordnungsprinzip ebenso wie die Naturwissenschaften und die Philosophie. Nun zeigt das La_Trottier Dance Collective am Samstag, 3. November, um 20 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr) im EinTanzHaus Mannheim, welche tänzerischen Möglichkeiten das Proportionsmodell eröffnet.

Als irrationale Zahl 1,618033 – so auch der Titel der neuen Tanzproduktion des Mannheimer Kreativkollektivs – lässt sich der goldene Schnitt mathematisch erfassen. Mit stetig wechselnden Bewegungen und Formationen positionieren sich die sieben Tänzerinnen und Tänzer im doppelten Sinne zueinander. Sie üben sich in der inneren und äußeren Ausgewogenheit oder erfreuen sich an der Schönheit und der verborgenen Balance des Ungleichgewichts. Ohne festen Halt und Boden sind die Tänzer gezwungen, sich in immer wechselnde Verhältnisse zueinander zu begeben und sich in neuen Beziehungen und Konstellationen auszuprobieren.

Eine ruhende Gleichheit als Stillstand ist nicht das Ziel des Tanztheaters, das vielmehr die Fülle an Ordnungsmöglichkeiten zum Thema hat. Dabei lassen sich die künstlerischen Auseinandersetzungen mit dem goldenen Schnitt auch in politische und gesellschaftskritische Diskurse übertragen: Anhand fortgesetzter und durchbrochener Bewegungsmuster werden Fragen nach einem friedlichen Miteinander sowie den Rollenerwartungen und Störungsmechanismen innerhalb einer Gesellschaft aufgeworfen. Die tänzerischen Darbietungen der jungen Künstlerinnen und Künstler werden dabei mit Livemusik und Videoinstallationen begleitet. Bereits in den vergangenen Produktionen „ZeitGeist“ (2017) und „Supermann“ (2018), die ebenso im EinTanzHaus Premiere feierten, stellte das Tanzkollektiv konventionelle Bewegungsprinzipien und Denkmuster in Frage. Die Produktion „1,618033“ unter der künstlerischen Leitung Éric Trottiers fordert von den sieben Tänzerinnen und Tänzern „ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit“ sowie den „souveränen Umgang mit Veränderungen“, so der Veranstalter.

Das La_Trottier Dance Collective ist ein Zusammenschluss von Choreographen, Tänzern und Musikern mit Sitz in Mannheim. onat

