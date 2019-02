Joana im Gespräch

Mannheimer Star: Joana (Foto von 2018). © Osthues

Mannheim.In der „Jazz x persönlich“-Jazz-Talk-Reihe im Jazzclub Ella & Louis im Mannheimer Rosengarten ist am Sonntag, 10. Februar, 18 Uhr, die Chansonsängerin und Liedermacherin Joana – Trägerin des Bloomaul-Ordens 1994 und begleitet von ihrem musikalischen Partner Peter Grabinger am Klavier – zu Gast bei Thomas Siffling. 16 Euro kostet eine Sitzplatzkarte im Vorverkauf unter Telefon 0621/1 56 83 17. An der Abendkasse zahlt man 18 Euro. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.02.2019