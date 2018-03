José bei „Carmen“ im Zentrum

Anzeige

Doch die Geschichte des ungleichen Paares ist nur ein Teil seines Tanzstückes, das am 15. März im Opernhaus Premiere hat. Er stellt der bekannten Handlung einen eher abstrakten Teil voran, um Themen wie Freiheit, Liebe, Schicksal und kulturelle Zugehörigkeit heraus zu kristallisieren. „Was bedeutet es, zu einer Gruppe zu gehören und sich anpassen zu müssen? Was bedeutet es, ein Außenseiter zu sein und einer Minderheit anzugehören“, sind Fragen, die für Mori unmittelbar auf den zweiten, erzählenden Teil verweisen. „Carmen gehört zu einer kulturellen Minderheit, aber auch José, ein strafversetzter Gendarm, ist in seiner neuen Umgebung ein Außenseiter“, schließt sich für ihn der Kreis.

Das geeignete Pendant zur rhythmus-betonten, kraftvollen und emotionalen Musik Shchedrins fand Mori im „Concerto for Percussion and Orchestra“ des zeitgenössischen US-amerikanischen Komponisten Josef Schwantner. „In der Carmen-Suite gibt es nur Streicher und Percussion, bei Schwantner nur Bläser und Percussion – das passt hervorragend“, so Dramaturgin Ina Brütting. „Die Musik wird übrigens live gespielt.“ Sie war von Anfang an bei allen Proben dabei und fand die Zusammenarbeit „spannend. Choreograph und Ensemble mussten sich ja erst kennenlernen. Doch da im ersten Teil die komplette Compagnie durchgängig beschäftigt ist, ging dieser Prozess sehr schnell. Es war eine sehr intensive Zusammenarbeit.“

