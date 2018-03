Jubiläum mit Salonissimo

Anzeige

Mannheim.Die Salonmusik-Reihe „Café Concert“ ist seit über zwei Jahrzehnten eine Institution am Nationaltheater Mannheim. An zwei Samstagen im Monat, von Oktober bis April, versüßt das Ensemble „Salonissimo“ allen Salonmusikfreunden die düstere und kalte Jahreszeit mit Melodien aus Operette, Musical und Film, sowie Kaffee und Kuchen. Am Samstag, 31. März, feiert die Reihe mit einem Sonderprogramm um 15 Uhr ihre 300. Ausgabe. Neben einer kleinen Frühlingsüberraschung, erwartet die Gäste auch die Ensemblemitglieder des Nationaltheaters Estelle Kruger, Amelia Scicolone, Christopher Diffey und Joachim Goltz.

Unterhaltung im Winter

Die Musik-Reihe wurde im Oktober 1995 von den Musikern Wolfram Koloseus, Sorin Strimbeanu, Frank Ringleb und Michael Steinmann begründet. Musiker, die alle Mitglieder des Nationaltheater-Orchesters sind oder waren. In Kaffeehaus-Atmosphäre unterhält ihr Ensemble „Salonissimo“ das Publikum seitdem regelmäßig in den Wintermonaten bei Kaffee und Kuchen.

Melodien zum Mitsummen

Während ihrer Auftritte spielt das Ensemble bekannte Melodien wie den Walzer „An der schönen Donau“, „Komm mit nach Varasdin!“ oder dem „Gefangenenchor“ aus Nabucco, worauf die Gäste nicht selten mitsummen. Zu den Höhepunkten der Salonmusik-Reihe zählen in den letzten Jahren Gast-Auftritte im Leipziger Gewandhaus, aber auch Benefizkonzerte für bedürftige Mannheimer. So wurde zum 259. Konzert 15 teils gehbehinderten Senioren der Pflegeeinrichtung Seniorenstift Heinrich Vetter in Ilvesheim und des Johanniter Hauses Waldpark ermöglicht. Die Idee wurde von der damaligen Elftklässlerin des Ursulinengymnasiums Selma Numrich ins Leben gerufen, die im Rahmen ihres Schulprojekts „Soziale Gerechtigkeit“ den Transport und die Finanzierung des Konzertbesuchs organisierte.