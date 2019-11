Jubiläum und Zusatztermin

Mannheim.Mit seiner Jubiläumsschau „Happy am End“ kommt Poetry-Slammer, Moderator und Comedian Jens Wienand am Donnerstag, 21. November, 20 Uhr, ins Capitol-Casino – und will zum runden Geburtstag seines Bühnendaseins auch Überraschungsgäste präsentieren. Der Mannheimer ist bekannt für bewegende Geschichten, schnelle Gedichte, spontane Lieder und bösen Witz – und Interaktion mit dem Publikum, die er in der harten Schule des Improvisationstheaters gelernt hat. 19 Euro kostet ein Ticket.

Einen Zusatztermin im Capitol gibt es von Faisal Kawusi: Am Dienstag, 26. November, 20 Uhr, zollt der Komiker der großen Nachfrage nach seinem „Anarchie“-Programm Tribut. Wer den sympathischen Afghanen live erleben möchte, zahlt 29,60 Euro pro Karte. sdo

