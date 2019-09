Jubiläumsausstellung „Passion“ von Brixy im Pumpwerk

Mannheim.In seiner Jubiläumsausstellung „Passion“ blickt Künstler Dietmar Brixy vom 20. September bis 12. Oktober auf 15 Jahre Kunst im Pumpwerk zurück. Gefeiert wird das langjährige Bestehen des zum Wohn- und Atelierhaus umgebauten Industriedenkmals in Neckarau. Bei der Schau werden in Kooperation mit der Berliner Tammen Galerie Stahlskulpturen des Bildhauers Thomas Röthel ausgestellt. „Malerei und Skulptur treten in einen spannungsvollen, kongenialen Dialog“, heißt es in der Vorankündigung.

Das neugotische Klinkergebäude wurde im Jahr 1903 gebaut. Vorlage waren die Pläne des Mannheimer Stadtbaudirektors Richard Perrey. Ende der 1980er Jahre wurde ein neues Abwassserpumpwerk erstellt. Im Jahr 2001 begann dann die denkmalgerechte Sanierung. Dazu gehörte ein vorsichtiger Umbau des Denkmals in ein Wohnhaus mit Atelier.

Öffnungszeiten der Ausstellung in der Aufeldstraße 19 in Mannheim-Neckarau sind freitags 15 bis 19 Uhr, samstags 11 bis 15 Uhr sowie sonntags 11 bis 15 Uhr. Weitere Infos unter www.brixy.de. see

