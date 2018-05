Judas-Priest-Sänger Rob Halford: „Wir sind den Stones auf den Fersen“

Anzeige

Wobei Sie auf Ihrem aktuellen Album „Firepower“ einmal mehr über Monster, Dämonen, Tod und Teufel singen. Wird das nicht langweilig?

Halford (lacht): Na ja, wir wissen, was unsere Fans wollen –und wie wir ihre Wünsche befriedigen. Ohne gewisse Themen, vielleicht auch ohne Klischees, geht es nicht. Die Leute erwarten halt etwas Bestimmtes. Das geben wir ihnen, auch wenn das über die Jahre nicht einfacher wird.

Gleichzeitig sind es Themen, die nicht so schnell aus der Mode kommen…

Halford: Das stimmt! Und in den Texten finden sich durchaus Statements in Bezug auf unseren Planeten, unsere Gesellschaft und die moderne Welt. Sachen, die über die Jahre definitiv nicht besser geworden sind. Also nicht in der langen Zeit, die wir als Band zusammen sind. Im Gegenteil: Ich habe den Eindruck, dass es heute dasselbe ist wie immer. Weshalb ich auch nicht versuche, irgendwelche hochtrabenden Botschaften zu vermitteln. Es ist einfach eine natürliche Sache, dass da bestimmte Sachen eingeflossen sind – weil sie mich beschäftigen und bewegen.

Bezieht sich das Lied „Evil Never Dies“ (Das Böse stirbt nie) auf den amtierenden US-Präsidenten?

Halford: Nicht explizit. Das Ganze ist eher so angelegt, dass darin jeder lesen kann, was er will – und wie es ihm gefällt. Wir servieren nur Gefühle, Ideen und Bilder – wir überlassen es dem Publikum, wie es die versteht.

Was Ihnen in der Vergangenheit viel Ärger beschert hat. Man erinnere sich an die US-Teenager, die ihren Song „Better By You, Better Than Me“ 1985 als Anlass zum Selbstmord genommen haben.

Halford: Das war ein Extremfall. Nämlich zwei Jungs auf Drogen, die extrem verwirrt waren und nicht zwischen Entertainment und Realität unterscheiden konnten. Dieser Vorfall ist Grund genug, um nicht zu direkt zu sein und für irgendetwas zur Verantwortung gezogen werden zu können. Außerdem würde es – das ist meine Meinung – einen Song langweilig machen, wenn er zu deutlich wäre. Ich finde es spannender, das Ganze ein wenig nebulöser zu lassen.

Wobei Stücke wie „Children Of The Sun“ oder „Never The Heroes“ sehr deutlich sind – es geht darum, dass Soldaten als Kanonenfutter für die Reichen und Mächtigen verheizt werden. Eine klare Kritik.

Halford: Schon. An einigen Stellen ist der Fokus wirklich sehr deutlich. Was insbesondere für „Never The Heroes“ gilt – da geht es um Kriegsveteranen, die nach ihrem Einsatz oder ihrer Dienstzeit nach Hause kommen und enorme Probleme haben, sich wieder ins Leben oder in die Gesellschaft einzufügen. Außerdem müssen sie erkennen, dass das, wofür sie ihr Leben riskiert haben, von ihren Mitmenschen und von der Regierung kaum geschätzt wird. Also: Eigentlich bist du ein Held, aber keiner respektiert dich dafür, keiner zollt dir Anerkennung. Was die Frage aufwirft, warum man überhaupt ein Held sein will, wenn sich das nicht lohnt.

Also ist „Firepower“ keine Verherrlichung von Krieg, Kampf und Gewalt?

Halford: Um Gottes Willen! Es ist zwar Metal, aber wir sind Musiker. Wir haben einen Entertainment-Auftrag – aber wir verkaufen keine Waffen, wir wollen niemanden zu Gewalt aufwiegeln und nichts verherrlichen. Ich sehe das, was wir machen, nicht anders als ein Videospiel oder einen Action-Movie der Marke Hollywood. Es ist einfach Unterhaltung. Und zwar der kurzweiligen Art – es ist schnell, laut und bildstark. Ohne Verschnaufpausen und mit jeder Menge Spezial-Effekten. Wer nicht gerade auf Woody Allen oder Arthouse-Filme steht, dürfte sich gut unterhalten fühlen.

Wenn Sie es so formulieren: „Firepower“ ist Ihr 18. Film im 49. Jahr. Hätten Sie je für möglich gehalten, dass Sie als Band so lange durchhalten?

Halford: Ist das nicht irre? Nein, niemals! Aber das ist auch so eine Sache, über die man nicht nachdenken sollte – einfach, um sie nicht zu ruinieren. Aber es stimmt: Wir sind seit 1969 dabei. Insofern haben wir nächstes Jahr unser 50-Jähriges. Wir sind den Stones und The Who dicht auf den Fersen – und wer hätte je damit gerechnet? Niemand! Wenn es nach mir ginge, würde ich das gerne mit einem besonderen Konzert oder einer besonderen Tour feiern. Denn wir sind die dienstälteste Metal-Band – und das ist schon eine Party wert! Nachdem sich Black Sabbath verabschiedet haben, stehen wir da allein auf weiter Flur.

Sie und die Scorpions.

Halford: Richtig! Gott segne sie! Und wäre es nicht toll, wenn wir das zusammen feiern würden? Das wäre großartig. Aber es wird buchstäblich nicht leichter. Als ich Ray Browns Entwürfe meiner Bühnenkleidung für die aktuelle Tour gesehen habe, war meine Reaktion: „Oh mein Gott! Wie viele Tonnen von Leder, Metall und Stacheln soll ich noch tragen?“ Aber: Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Und ich sage immer, dass ich der Letzte in der Band bin, der in Rente geht. Da müsste man mich schon von der Bühne schleifen.

Wie die alten Blues-Jungs?

Halford: Das ist ein guter Vergleich. Zumal ich Blues liebe. Das war einer der ersten Musikstile, zu denen ich als Teenager einen Draht hatte. Eben zu Bessie Smith, Howlin’ Wolf, Muddy Waters, Fats Domino und B.B. King – den Größen dieses Genres. Sie haben so lange getourt, bis sie umgefallen sind – im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich weiß zwar nicht, wie meine Stimme in zehn Jahren klingen wird, also ob ich dann etwas von einer sterbenden Katze habe, aber ich werde bestimmt noch singen können.

Sie leben seit ein paar Jahren in Phoenix, Arizona. Darf man fragen, was Sie in die Wüste verschlagen hat?

Halford: Die Hitze kann schon heftig sein. Also 40, 45 Grad sind hier gar nichts. Aber: Dann bin ich meistens nicht in der Stadt, sondern entweder in England oder in San Diego, wo ich mit meinem Kajak im Pazifik rumpaddle. Trotzdem ist es ein toller Ort: Es hat etwas von einem Shangri-La, von einem kleinen Paradies. Es ist einer der Orte, an dem ich immer wieder Urlaub machen würde – jedes Jahr aufs Neue. Deshalb bin ich hierher gezogen. Denn Phoenix ist einmalig – und ich habe fast alles von der Welt gesehen.

Also sind es nicht nur die berühmten Roadrunner-Zeichentrickfilme mit dem unglücksseligen Koyoten?

Halford: Oh, die haben da auch eine Rolle gespielt. Denn ich habe einen, der in meinem Garten herumläuft.

Das meinen Sie nicht ernst?

Halford: Doch. Und er macht auch „Meep Meep“ – wie in den Cartoons. Und mein Lebensgefährte füttert immer einen Kojoten. Neulich haben wir auch mal einen Berglöwen gesehen. Es ist wie ein Heavy Metal-Zoo.

Und Trump als US-Präsident löst bei Ihnen nicht den Wunsch aus, die USA schnellstens zu verlassen?

Halford: Ach, das ist doch nur eine temporäre Sache…

Was macht Sie so sicher?

Halford: Weil in der Politik nichts ewig hält. Wenn es etwas gibt, dass ich mit meinen 66 Jahren gelernt habe, dann das. Die einzige Ausnahme scheint Mutti Merkel in Deutschland zu sein. Und sie scheint weiter genug Rückhalt in der Bevölkerung zu haben. Ganz im Gegensatz zu Trump. Nur: Wenn nicht irgendetwas Dramatisches passiert, werden wir ihn leider noch eine zweite Amtszeit ertragen müssen – weil das Usus ist. Gleichzeitig, und daran halte ich mich fest, sind acht Jahre aber auch wirklich nicht viel. Also in Hinblick auf die Geschichte eines Landes. Das Entscheidende ist, wie viel Schaden er anrichtet und wie schnell er sich rückgängig machen lässt.

Als bekennender Homosexueller – wie groß ist die Bedrohung, die von Trump für die schwul-lesbische Gemeinschaft ausgeht?

Halford: Das wird sich zeigen. Er haut verbal mächtig auf den Putz, aber ich denke, das ist nur Säbelgerassel für seine rechten Freunde. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass Trump etlichen schwulen Hochzeiten in New York beigewohnt hat, ehe er in die Politik gegangen ist.

Das heißt: Er ist zumindest liberaler als er sich gibt?

Halford: Ich denke, dass er nur schauspielert – was für viele Politiker gilt.

Und das aus dem Mund eines Mannes, der sich selbst über Jahrzehnte hinter der Fassade des beinharten Metal-Sängers versteckt hat…

Halford: Und fürchterlich darunter gelitten hat. Wegen dieser Lebenslüge hatte ich ein Alkohol- und Drogenproblem. Und deswegen habe ich Priest zwischenzeitlich verlassen – weil ich es nicht mehr ertragen habe, mich als jemand auszugeben, der ich nicht bin. Eben dieser Metal-Gott, der allen Klischees entspricht. Der Wein, Weib und Gesang liebt, ein echter Macho ist und lebt, was er singt.

Der waren Sie nie?

Halford: Nein, das war und bin ich nicht. Natürlich liebe ich die Musik, sonst würde ich sie nicht singen, aber ich bin kein Metal-Tier. Sondern ein schwuler Mann, der lange Zeit in einem regelrechten Gefängnis saß. In einem, das er sich ironischerweise selbst erschaffen hat. Ich hatte Angst, Farbe zu bekennen und mich zu outen, weil ich dachte, das würde der Band Schaden zufügen. Das wollte ich um jeden Preis vermeiden – und die Karriere der anderen Jungs auf keinen Fall zerstören. Deshalb habe ich mich erst geoutet, als ich solo unterwegs war. Und das hat wahnsinnig gut getan. Also all die Lügen endlich loszuwerden, die Wahrheit zu sagen und quasi frei zu sein. Wobei das Beste war: Letztlich hat es mir keiner übelgenommen, sondern alle waren stolz auf mich und haben mir ein wahnsinnig gutes Gefühl gegeben. Es war eine Befreiung.

Wenn das Coming Out in Ihrem Fall so eine Befreiung war: Warum ist Homosexualität im Metal immer noch ein Tabu?

Halford: Es ist ähnlich wie beim Fußball: Es ist eine traditionelle Männer-Sache – und alles, was von der Regel abweicht, was ein bisschen anders ist, wird von der breiten Masse nicht akzeptiert. Man muss da einfach bestimmten Parametern entsprechen, sonst ist man nicht Teil davon. Das ist zwar traurig, aber Realität. Was nicht heißt, dass es keine schwulen Metal-Musiker und keine schwulen Metal-Fans gibt. Auch Homos hören Metal! Ich kenne etliche, die das tun. Es ist nur so, dass das nichts ist, was an die große Glocke gehängt oder öffentlich diskutiert wird. Aber es ist definitiv vorhanden.

Im Juni gehen Judas Priest auf Deutschland-Tour und sind Headliner des Wacken Festivals. Ist das für Sie immer noch etwas Besonderes?

Halford: Das ist das Allergrößte! Und wie ich erst nachträglich erfahren habe, wurde unser letzter Auftritt in Wacken sogar live im deutschen Fernsehen übertragen. Was mir gar nicht bewusst war. Und was mir wahrscheinlich absichtlich nicht gesagt wurde, denn ich hätte mir glatt in die Hose gemacht!

Wie denn, sind Sie nach all den Jahren immer noch nervös?

Halford: Und wie! Ich bin immer noch wahnsinnig aufgeregt. Was ein gutes Zeichen ist. Denn so lange ich so fühle, ist das ein Indiz dafür, dass ich im Einklang mit dem bin, was ich fühlen sollte: nervöse Energie. Nicht nur bei mir, sondern bei der gesamten Band. Zumal wir wissen, dass die Leute – angesichts unseres Alters – heute umso genauer hinschauen. Wir sind mehr unter dem Mikroskop. Und wir wissen, dass das Publikum viel kritischer ist und das auch kommuniziert. Durch das Internet hat sich viel verändert.

